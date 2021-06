Pide Salud evitar festejos masivos por el Día del Padre ante repunte de contagios de Covid-19

MIGUEL ALEMÁN,TAM.- Ante el aumento de casos activos de Covid-19 que se ha estado reportando desde hace días en la región Ribereña, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. IX, Dr. H. Osvaldo Sáenz Cantú, recomendó a la población evitar reuniones masivas este domingo 20 de Junio para festejar el Día del Padre.

En entrevista, Sáenz Cantú comentó que esta semana los casos activos se elevaron; estamos ya cerca de los 20 casos y el fin de semana seguramente dicha cifra será superada”.

Remarcó que “los municipios de Miguel Alemán y Camargo llevan la delantera en el número de casos de Covid-19”.

El Decreto más reciente emitido por la Secretaría de Salud en Tamaulipas, del 17 de Junio, mantiene a los municipios de Altamira, Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Victoria en fase de alto riesgo de contagios de Covid-19, pero aún no está declarado el regreso a Semáforo Rojo.

Dijo el funcionario estatal que esos municipios presentan un marcado repunte de casos positivos.

El Dr. Osvaldo Sáenz invitó a la ciudadanía y a los negocios volver a aplicar las medidas preventivas conocidas, a fin de evitar más contagios.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. IX señaló que “no debemos esperar a tener que llegar a tomar medidas extremas nuevamente como hace tiempo y debemos evitar que la ciudadanía siga relajada, por lo tanto, me permito exhortar a la población a no bajar la guardia contra la enfermedad”.

Pidió atender en todo momento medidas preventivas como el uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial, alcohol al 75%, utilizar cloro en superficies, continuar con la sana distancia, el estornudo de etiqueta y quedarse en casa el mayor tiempo posible para evitar casos, hospitalizaciones y complicaciones graves que pueden derivar en fallecimientos.