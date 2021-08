PIDE SALUD A PADRES DE FAMILIA ESTAR ATENTOS A SÍNTOMAS DE COVID-19 EN LOS MENORES

MIGUEL ALEMÁN, TAM.- Ante la situación de emergencia que se vive por la pandemia del Covid-19, la Jurisdicción Sanitaria No. IX recomienda a los padres de familiar estar muy atentos a la salud de niñas y niños, identificando la enfermedad respiratoria que presentan de acuerdo a la aparición de síntomas.

La Secretaría de Salud difundió una tabla informativa en la que se identifican los síntomas y su relación en cada enfermedad: Covid-19, Resfriado, Influenza y Alergia.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. IX el Dr. H. Osvaldo Sáenz Cantú señaló que ante la aparición de síntomas relacionados con el Covid-19, principalmente, los padres de familia o tutores de los menores deben buscar atención médica para que reciban una oportuna valoracion y remalco “estos dias de intenso calor, no es normal ver niños enfermos de catarro con fiebre, faringitis, etc.

Convocó el funcionario estatal a “no confiarnos, seguir usando el cubrebocas, sana distancia y las demas recomendaciones ya conocidas para cuidarnos todos”

Señaló que el Covid-19 y sus variantes representan ahora una amenaza para los menores de edad, por lo que en Tamaulipas segun instrucciones de la Secretaria de Salud se están impulsando acciones para proteger la salud de las niños, niños y adolescentes que pueden estar vulnerables en esta tercera ola.