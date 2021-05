Pide candidato del PRI evitar cierres masivos de campaña

El candidato del PRI a la Presidencia Municipal, Benito Sáenz Barella pidió a sus pares de otros partidos a que eviten los cierres masivos de campaña para evitar que haya más contagios de COVID-19, sobre todo ahora que se ha declarado un rebrote en el Municipio de Reynosa.

En entrevista para ReynosaPost.com y Pegaso.press el abanderado priísta dijo que en la recta final de las campañas están trabajando en el tema de la organización de los representantes de casillas, mientras por su parte continúa en los recorridos y en la promoción del voto.

Al asegurar que después del debate simpatizantes de dos de los candidatos se enfrascaron en feroz reyerta, los números se han movido de una manera muy particular, donde los números de esos dos partidos van a la baja.

Reconoció, sin embargo, que eso no se ha reflejado en una mayor intención de voto ciudadano hacia el PRI, sino que ha crecido el número de indecisos.

Pidió a esos indecisos que analicen, que comparen y que ejerzan el voto útil, a fin de evitar que sigan las mismas condiciones de los últimos cinco años, con “pleitos estériles” entre los gobiernos Municipal y Estatal donde, a pesar de tener un Gobernador de Reynosa, no se ha visto reflejado en obras que realmente sirvan al grueso de la población.

Por cierto, calificó con un 6 la gestión del Gobierno del Estado y con un 3 la del Municipio.

Benito Sáenz sostuvo que el llamado es a que la gente salga a votar porque “no nos estamos jugando una elección cualquiera, sino el futuro de Reynosa”.

En la entrevista, reconoció que podría haber un manejo político del semáforo de la pandemia, pero admitió que el problema sí existe porque estamos viendo un rebrote mediante la gente que trabaja en los hospitales.

“Aquí tendríamos que hacer un llamado a los compañeros candidatos para que eviten los cierres masivos, para que eviten esos eventos de conglomeración de gente. Toda la campaña les ha valido madre, esa es la verdad. He sido el único que se ha estado haciendo análisis y publicando los resultados. Los demás no he visto si alguien trae o no trae, si su gente está contagiada o no. Lo que sí hemos visto es que no han tomado las medidas necesarias y que traen ahí una situación de desacato total a las recomendaciones”,-finalizó.