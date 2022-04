Participa Juan Carlos Zertuche en Revocación de Mandato

Reynosa, Tamaulipas, 10 de abril 2022.- Cumpliendo con su participación como ciudadano y ejerciendo su derecho al voto, el Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, Juan Carlos Zertuche Romero, acudió a participar en la Revocación de Mandato.

Expresó que la ciudadanía como en cada de proceso debe participar como lo hicieron en esta ocasión, por lo que espera que para el próximo 5 de junio la población salga votar para elegir al próximo gobernador de Tamaulipas.

“Los llamados a no participar, cada quien tiene su derecho, aquí cada ciudadano es libre de ejercerlo; Movimiento Ciudadano coincide en algunas cosas, pero en la mayoría no con el Gobierno Federal, el tema de la Revocación de Mandato, es la bandera de MC, hoy no entramos en debates”, apuntó, el líder de MC en Tamaulipas.

Ante la baja participación que hubo en las casillas, Zertuche Romero, espera que no sea lo mismo el 5 de junio y que todos salgan a votar.

“Hoy anulé mi voto en la Revocación de Mandato porque este instrumento democrático está siendo usado como culto a la personalidad de un solo hombre. Sin embargo, reconozco el trabajo de los funcionarios de casilla y al personal del INE, quienes dedicaron su día a esta jornada electoral”, concluyó Juan Carlos Zertuche Romero.