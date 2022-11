PAN, candil de la calle y obscuridad de su casa

Hace unos días por medio de las redes sociales se dio a conocer un vídeo donde se aprecia a un agente de tránsito municipal de Reynosa tomando “algo” de la mano de un conductor y después retirarse sin realizar ninguna otra acción, en la publicación se hacía mención a qué se estaba cometiendo una acto de corrupción.

El presidente municipal de Reynosa Carlos Peña Ortiz aseveró que esté tipo de actos no serán permitidos dentro de su administración.

“En cuánto a ese elemento es baja directa nosotros no vamos a tolerar la corrupción mucho menos de los elementos, es un tema que hemos hablado con cada uno de ellos, se dijo que eso no se va a tolerar y al final de cuentas se ha hecho un esfuerzo para que ellos también puedan mejorar sus ingresos, entonces no hay excusa de tener ese tipo de acciones”

Argumentó que tanto el conductor como el agente de tránsito violaron la ley.

“Al final de cuentas para cometer el delito se necesitan dos y obviamente los dos son responsables, ya se presentó la denuncia y que se investigue, por nuestra parte es obvio que hubo moche y por lo tanto hay una baja”

Aseveró que tránsito municipal de Reynosa continuará aplicando el reglamento sin excepción con el fin de evitar accidentes mayores.

“Ahorita se está tratando de poner orden para proteger derechos humanos, hace unas semanas atropellaron a unas menores de edad porque una persona no siguió el reglamento de tránsito, no seguir el reglamento de tránsito conlleva que se puedan perder vidas y lo que buscamos es que haya un respeto de los derechos humanos de los ciudadanos”

El alcalde Ortiz Peña también le respondió al presidente del PAN en Tamaulipas, Luis René Cantú Galván quién en un video publicado en Twitter, pedía que cesará el hostigamiento y el abuso del director de Tránsito de Reynosa, Mario Soria Stamatio y sus agentes.

“Ellos nunca respetaron los derechos humanos, cuando hubo fusilados, secuestrados ni dijeron nada, la verdad nosotros no coincidimos con ese tipo de personas por qué son un doble discurso y doble cara y quieren hacerse cómo que les interesa mucho el pueblo de Tamaulipas pero lo único que les importa es su jefe Cabeza de Vaca”.

Por: Martín Juárez Torres.

#Transito #Multas #Accidentes #PAN #Cachorro #CabezaDeVaca #CarlosPeñaOrtiz #MartinJuarezTorres