OFERTAN DIVERSAS VACANTES EN “EMPLEO EN TU COLONIA”

Vacantes desde surtidores de bodega, operarios de producción, promotores de tienda autoservicio hasta transfers, se ofertaron en la décima segunda edición de “Empleo en Tu Colonia”, que realizó la Administración de Nuevo Laredo en conjunto con distintas empresas de la localidad.

El viernes 18 de marzo se presentaron cerca de 800 vacantes en el Tianguis de la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria, localizada en Monterrey s/n, colonia Anáhuac.

Jaime Mireles, director de Comercio, Empleo, PYMES y Mejora Regulatoria, señaló que se contó con la participación de las Empresas Controles Temex (Robertshaw), Medline, Transportes Rápidos Trébol, Coca-Cola y la Bolsa de Empleo del Gobierno Municipal.

“La bondad de este programa es que acercamos a la población las vacantes disponibles de las compañías, donde sabemos que la mayoría de ellas, como son las maquiladoras que están en parques industriales, son de difícil acceso paras las personas que andan en camión, por lo que es por ello que lo llevamos hasta las colonias”, dijo Mireles.

El ciudadano Elicet Barragán comentó que es una excelente opción para la ciudadanía que está en esta búsqueda de mejores oportunidades laborales.

“La verdad el que no quiere trabajar es porque no quiere, ya que en Nuevo Laredo existen muchas fuentes de trabajo, así que este programa es idóneo para encontrar empleo”, mencionó Barragán.

Por su parte, Evangelina Flores, coordinadora de reclutamiento y capacitación de Coca-Cola, subrayó que es una muy buena iniciativa de parte del Gobierno Municipal, sobre todo para las personas que no saben cómo llegar a la empresas, que desconocen que están contratando o que no cuentan con el acceso a los medios como son periódicos y medios digitales, para enterarse de las vacantes disponibles.

“Además muchos de ellos tienen transporte para poder trasladarse hasta la empresa en particular o no tienen el dinero para el camión o el taxi, así que es excelente este programa”, expresó Flores.

Entre los puestos que se ofertaron de parte de Empresas Controles Temex (Robertshaw) fueron operarios de producción, técnicos electromecánicos y jefes de línea; Medline también ofreció puestos para operarios de producción.

Mientras que en Coca-Cola se ofertaron las plazas para obreros generales, auxiliares de almacén y promotores de tienda de autoservicio; Transportes Rápidos Trébol, fueron operadores de carretera, transfers, patios y ejecutivos de tráfico y en el Gobierno Municipal, servicios generales parques y jardines.

La próxima semana se tienen programadas nuevas ediciones de “Empleo en Tu Colonia”, además, si las personas lo deseen, pueden acercarse a la oficina de Bolsa de Empleo Municipal, ubicada en Héroe de Nacataz y Reynosa, en el primer piso anexo al Centro Cívico, que brinda servicio de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.