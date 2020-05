Obra pluvial del Municipio evitó inundación de Paseo de Las Flores

Los habitantes del fraccionamiento Paseo de Las Flores, quienes vivían temerosos de cada lluvia, reconocen la utilidad y el gran beneficio de la obra de canal pluvial, que el Gobierno Municipal construyó, por indicaciones de la Alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, con un costo cercano a los 29 Millones de Pesos.

“Otras veces con poquito que llovía ya se estaba subiendo el agua y ahora si corrió, estuvo feo, yo me asomaba y veía que si estaba corriendo”, dijo la señora Elva Luna, residente del fraccionamiento, quien sufrió inundaciones con anterioridad a la construcción del canal pluvial, de 400 metros lineales.

“Para no volvernos a inundar aquí, más que nada darle las gracias porque ya como quiera nos beneficiaron con esto, de no ser porque ella que vino aquí , la Doctora Maki Ortiz, hubiéramos estado igual es lo que digo, muchas gracias”, expresó la señora Luna con satisfacción de ver que su patrimonio ya no fue afectado por las lluvias.

Muchas historias tristes quedaron en el pasado, la sensibilidad de un Gobierno encabezado por la primera Alcaldesa mujer en Reynosa, de profesión Médico y con amplia trayectoria en el cuidado de la salud, dio a los habitantes de Paseo de Las Flores, una solución al problema de inundaciones que por años los afectó.