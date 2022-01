NUEVAS MEDIDAS DE PREVEENCION

Ciudad Victoria.- Ante él sensible incremento de casos por Covid-19, el Comité Estatal de Seguridad en Salud decidió establecer algunos lineamientos en los 43 municipios de Tamaulipas y entre ellos está el regreso de la “ley seca” para los días domingos.

El decreto fue dado a conocer este sábado en el cual hay otras restricciones a la apertura de negocios no esenciales.

Aunque todo el estado se encuentra en Fase II pero ante la sensible alza de casos por COVID-19 y de la nueva variante Ómicron negocios como restaurantes pasaron de un aforo de 75 al 50 % con venta de alcohol hasta las 10 de la noche.

Las tiendas de autoservicio y otras expendedoras venderán de lunes a sábado hasta las 10 de la noche y queda prohibido la comercialización los domingos.

El regreso a “la ley seca” los días domingos regresó ya que desde el mes de octubre el gobierno del estado la había quitado.

En tanto, los mercados rodantes, bares, palapas, gimnasios, centros nocturnos y los eventos masivos quedaron reducidos de un 70 a un 50 por ciento.

El decreto y las nuevas restricciones inician desde este primero de enero hasta el 15 del mismo mes donde se analizará de nueva cuenta y determinar si se continúa con las mismas prohibiciones o se relaja.

Este sábado la Secretaría de Salud dio a conocer el registro de 110 casos por COVID-19 y siete defunciones.

Las ciudades con mayor número de enfermos son Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico.