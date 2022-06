“No debe haber obstáculos ni restricciones para su labor informativa” dijo Ramiro a comunicadores

Miguel Alemán.- En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el presidente municipal Ramiro Cortez Barrera dijo a los periodistas que en el ejercicio de su profesión “no debe haber obstáculos ni restricciones para su labor informativa” y aseguró que él siempre tendrá la disposición de trabajar con todos ellos.

Los comunicadores saben que Cortez Barrera respeta su trabajo y estilo para redactar y expresar libremente los acontecimientos noticiosos que entregan diariamente a la sociedad.

Representantes de los diversos medios de comunicación que atendieron la convocatoria, escucharon atentamente a Ramiro Cortez quien les pidió no olvidar que el trabajo de cada periodista lo califica el pueblo, no el presidente municipal, y por lo tanto los exhortó a trabajar para el pueblo.

El evento contó, además del alcalde Ramiro Cortez, con la presencia del Secretario del Ayuntamiento licenciado Encarnación Peña, del secretario particular licenciado Gerardo Grimaldo y obviamente de los informadores de radio, prensa, televisión, prensa on line y redes sociales.

Todos ellos se reunieron en un ambiente de cordialidad para comer un delicioso platillo, preparado exclusivamente para la ocasión, en el restaurante La Condesa.