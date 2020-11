NL participará en ensayo de vacuna china contra COVID-19

NUEVO LEÓN.- En rueda de prensa, el secretario de salud, Manuel de la O Cavazos dijo que el estado participará en el ensayo de la fase tres de la vacuna china.

Una vez que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard dio a conocer que llegaron a México las dosis por parte del laboratorio CanSino Biologics; el titular de Salud del estado, Manuel de la O Cavazos, indicó que se aplicarán 1,000 inmunizaciones en Nuevo León.

Dijo que hay una vacuna que ya está en fase tres, “es una vacuna de un laboratorio chino, donde es un estudio multicéntrico; se llevará a cabo en varios estados de la República, a México le tocaron 40,000 pacientes en donde se va a investigar esta vacuna”.

Se llevará a cabo en Chihuahua, en Jalisco, en Nuevo León, vamos a realizarlo en el Hospital Metropolitano, cuando ya tengamos el arranque se los haré saber. Van a ser alrededor de 1,000 pacientes

Manuel de la O. Cavazos, Secretario de Salud en NL.

Abundó que ya están próximas a liberarse las autorizaciones y acuerdos, y una vez que se tengan listas se darán a conocer.

“En términos generales, es que sea un paciente sano previamente, que no haya tenido Covid, que no tenga antecedentes de enfermedad cardíaca, enfermedad renal, alguna enfermedad de los pulmones, que no esté recibiendo un tratamiento previo. “Que nos permita estarlo checando para ver si tiene efectos adversos; es decir, si le provocó algún efecto la vacuna o no”, mencionó.

Según el sitio de CanSino Biologics, es una farmacéutica china enfocada a explorar las mejores soluciones para la prevención de enfermedades a través de investigación y desarrollo de vanguardia, fabricación moderna y comercialización de vacunas para uso humano alrededor del mundo.