NEOLAREDENSES SON VÍCTIMAS DE DESPOJO DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL

El Gobierno Municipal de Carmen Lilia Canturosas Villarreal, recuperará los 6 Centros de Bienestar Social que le fueron despojados y que son importantes en el ámbito laboral y económico para los ciudadanos ya que en estos lugares se imparten distintos talleres para impulsar su desarrollo profesional.

Esto se presentará ante el Congreso del Estado para su intervención y devolver a Nuevo Laredo estos centros que le pertenecen y se sigan aprovechando para el bien de la ciudadanía.

“Vamos a redoblar esfuerzos, a nosotros no nos va a detener nada porque estamos trabajando para la ciudadanía y damos resultados por ellos”, señaló la alcaldesa.

La Presidenta Municipal añadió que esto es un agravio hacia los ciudadanos y que los va a defender como lo merecen y agregó que las escrituras de estos recintos están a nombre del municipio.

El 16 de diciembre de 2021, autoridades pertenecientes al Gobierno del Estado irrumpieron en estos centros para tomar posesión de ellos, perjudicando a más de 720 ciudadanos que recibían cursos gratuitos que imparte la Secretaría de Bienestar Social.

La Administración 2021-2024, notificó al Estado que el 2018 había vencido el contrato de comodato y que se tomarían acciones para recuperarlos y rescatarlos de la situación de abandono en la que se habían entregado.

Caso contrario, el Gobierno del Estado violó el estado derecho al tomar estos sitios que legalmente no les corresponde y el Ayuntamiento exigirá esta cuestionable orden judicial dictada ante una audiencia que generaron y que no dio oportunidad al municipio de presentarse al no ser notificados.

“Sí sabía el Ministerio Público y el Juez que nosotros somos los propietarios y que tenemos un interés jurídico legítimo de comparecer en esa audiencia”, comentó el Secretario del Ayuntamiento, Juan Ángel Martínez Salazar.

La Secretaría de Bienestar Social, informó que al inicio de la administración se hizo un estudio de interés ciudadano para desarrollar talleres gratuitos y relacionados a las necesidades de la población.

“Tenemos más de un mes y medio trabajando en esto, desde que se nos autorizó que implementáramos estos centros a nuestro plan de trabajo; es una lástima que los únicos afectados sean los ciudadanos ”, mencionó por su parte, la Secretaria de Bienestar Social, Leticia Meneses Camino.

El Cambio Verdadero de Nuevo Laredo no se detendrá, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, señaló que esta ofensa hacia los ciudadanos se corregirá de una manera firme y congruente, además de ser respaldada por la Barra Colegiada de Abogados de Nuevo Laredo y la Barra de Abogados de Nuevo Laredo.