MUNICIPIO ATIENDE A CIUDADANÍA CON PUESTOS DE HIDRATACIÓN MÓVILES

Con el objetivo de salvaguardar el bienestar de la ciudadanía ante las altas temperaturas, el Gobierno Municipal por medio de la Dirección de Protección Civil y Bomberos (DPCyB), reparte mil 500 litros de agua en refugios temporales y 270 litros de agua con electrolitos diarios en puntos estratégicos de la ciudad a través de 3 unidades móviles para hidratar a la ciudadanía.

El Secretario del Ayuntamiento, Juan Angel Martínez Salazar, reconoció el trabajo que realiza la DPCyB para brindar agua y mantener hidratada a la ciudadanía ante la canícula.

“Es de admirar esta labor que realizan los elementos de PCyB que siempre están al pendiente de la ciudadanía y atenta a cualquier situación que pueda ocurrir en la ciudad sin importar el clima ni la hora, es un gran compromiso que conllevan y cumplen sin distinción”, expresó.

El director de PCyB Municipal, Humberto Fernández Diez de Pinos, mencionó que la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio la instrucción de reforzar las estrategias para combatir la deshidratación y golpes de calor que causa la exposición prolongada al sol.

“Tenemos la encomienda de velar por la integridad de los neolaredenses, por eso abastecemos las estaciones de hidratación en los refugios temporales y realizamos recorridos en los distintos lugares como parques, plazas, las afueras de los hospitales o construcciones y cualquier lugar donde la gente se exponga al sol para brindar a la ciudadanía electrolitos orales o agua y así evitar cualquier contingencia que ocasione las altas temperaturas”, indicó.

Los recorridos de las unidades de hidratación empiezan desde las 12:00 PM hasta las 5:00 PM porque durante ese horario la temperatura tiende a sobrepasar los 40 grados centígrados por la canícula.

Para sobrellevar la canícula de manera sana, se recomienda a la ciudadanía a no exponerse por tiempo prolongado ante el sol, reducir la actividad física entre los horarios de 11:00 AM a 6:00 PM, usar ropa ligera y de colores claros, tomar agua aunque no se tenga sed, evitar hidratarse con líquidos azucarados o bebidas alcohólicas, utilizar protector solar, entre otros.