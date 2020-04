Mujer Muere estrangulada.

Reynosa Tam.- Alrededor de las 7:00 hrs. de la mañana de hoy martes, fue localizado el cuerpo de una joven mujer muerta al interior de uno de los cuartos de conocido motel de la ciudad, esto cuando personal de aseo del hotel entro a realizar la limpieza y encontrase con el cuerpo sin vida de la joven mujer la cual a simple vista presentaba huellas e estrangulamiento, tomando conocimiento del hecho elementos de la policía estatal.

Según versión de personal del hotel, fue alrededor de la 7 de la mañana, cuando personal de limpieza al hacer el recorrido para asear las habitaciones, al introducirse a una de ellas donde se supone estaría vacía, vieron el cuerpo de la fémina aparentemente dormida por lo que al acercarse y ver que no respiraba de inmediato avisaron a la administración, quienes a su vez avisaron a las autoridades.

Al lugar acudieron patrullas de la policía estatal quienes a corroborar el hecho, acordonaron el área en espera de las autoridades correspondientes.

El cuerpo de la mujer se encontraba recostada en la cama de uno de los cuartos, se encontraba desnuda, tenía algunos tatuajes no especifican en que partes del cuerpo, además presentaba algunos golpes visibles, y huellas de estrangulamiento en su cuello, lo cual pudo ser la causa principal de su muerte.

No se logró detención alguna de persona responsable del hecho y solo las Autoridades se llevaron una camioneta Ford explores negra sin placas al parecer era propiedad de la dama, ya que se encontraba en el estacionamiento del acuarto.

Los hechos de dieron el motel las fuentes, ubicado sobre el libramiento monterrey en la colonia burocrática, hasta donde llegaron las autoridades estatales, ministeriales y de servicios periciales quienes tras la diligencias correspondientes, ordenaron el levantamiento del cuerpo y traslado del mismo al semefo para su necropsia de ley.