Militares en Nuevo Laredo desacatan órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Secretario de la Defensa Nacional

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El personal militar destacamentado en Nuevo Laredo en rebeldía desacatan las órdenes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, de respetar los derechos humanos y han incrementado agresiones a civiles desarmados, ciudadanía y periodistas.

Elementos del 16 Regimiento de Caballería Motorizada de esta frontera, así como integrantes de otros batallones militares enviados para reforzar la seguridad y que se encuentran en Estación Sánchez, Ciudad Deportiva y Polyfórum no obedecen las órdenes del comandante en jefe de la Fuerzas Armadas.

“En el momento que el Presidente nos da esa instrucción, esa orden de cuidar los derechos humanos, de no violentar los derechos humanos, de no hacer lo que a lo mejor realizamos de una manera que nos llevó tener algunos problemas” señaló el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, en una entrevista para el documental “Obra del Pueblo”, sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Destacó que “no podemos volcar la fuerza hacia un ciudadano, así sea un delincuente, así sea un delincuente, tenemos que respetar los derechos humanos”.

Aunque la orden es respetar los derechos humanos, en Nuevo Laredo el personal castrense en desacato agrede a civiles, periodistas, y ha cometido al menos este año, una ejecución extrajudicial.

En todos los casos, periodistas, fotógrafos y camarógrafos han sido agredidos por los militares, que los amagan con las armas, usan los laser de sus fusiles, los insultan y amenazan, llegando a acudir a las empresas en que trabajan para “revisar” sus vehículos.

Los casos más recientes fueron el asesinato de Alexis, un joven de 22 años, ultimado el pasado 28 de abril en el cruce de Coahuila y Porfirio Díaz en la colonia Riberas del Bravo, después que personal militar le disparo al vehículo en que viajaba, poniendo en riesgo además a los vecinos del sector.

En otro caso, en Doctor Mier entre Londres y Quito, los militares dispararon en repetidas ocasiones, causando un accidente, donde resultó lesionado un hombre, auxiliado por la Cruz Roja.

También una familia que viajaba en su vehículo, fue rodeada por soldados frente al Cuartel Militar, quienes trataban de detener al conductor, causando daños al automóvil, en hechos exhibidos en un video que se hizo viral en Facebook.

Más de 10 choques –en donde son responsables y amedrentan a los afectados- y agresiones a la ciudadanía, además de tratar de impedir el trabajo de los periodistas de esta frontera, que son amagados con los fusiles de los militares, que inclusive accionan el láser poniendo en riesgo la integridad de los reporteros.

“Los militares destacamentados en Nuevo Laredo no respeta los derechos humanos, ni las órdenes del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ni las emitidas por el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González” denunció un periodista, que ante las agresiones sufridas a manos de los militares, pidió proteger su identidad.