México despertó y no tolerará más abusos del poder central: Francisco Cabeza de Vaca

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al rendir su 5° Informe de Gobierno, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que los mexicanos han despertado en contra de los abusos del poder central y que no claudicará ni bajará la guardia ante los ataques recibidos por defender los intereses de las familias tamaulipecas.

“Recordemos que el despertar de muchos pueblos, ha surgido como respuesta a los abusos del poder central. México no está dispuesto a más abusos de quien no respeta la división de poderes, que no respeta las libertades y que busca desestabilizar gobiernos y tomar decisiones contrarias a la soberanía y libertad de los estados, tratando de pasar por encima de la voluntad de un gobierno legítimo”, sentenció.

Dijo que preside el Gobierno de Tamaulipas por la voluntad del pueblo y su respaldo y que no claudicará ante la adversidad ni bajará la guardia ante los ataques.

“Se equivocaron rotundamente aquellos que pensaron que ante las calumnias, dejaría de defender las causas de nuestro estado. Retroceder ante la amenaza o aceptar la mentira, de ninguna manera es opción en nuestro estado”, aseguró.

Agregó que ninguna calumnia será capaz de opacar los avances alcanzados por la sociedad tamaulipeca y su gobierno.

“Rechazamos la sinrazón del Gobierno Federal que pretende desestabilizar a uno de los estados más importantes de este país. Aquí no hay cabida para quienes pretenden estar por encima de un gobierno que cuenta con la legitimidad otorgada por los ciudadanos y que hoy es ejemplo nacional por sus resultados. Ninguna calumnia será capaz de opacar lo alcanzado por la sociedad tamaulipeca y su gobierno”, sentenció.

Sostuvo que son los tamaulipecos la mejor y única voz autorizada para evaluar a su administración, así como para calificar los resultados de 5 años de gobierno, democráticamente elegido.

“Quienes pretenden ignorar la voluntad del pueblo, evidentemente están cometiendo un error pues Tamaulipas no se quedará callado y tampoco bajará la cabeza ante otro gobierno que, ajeno a la razón, pretende imponer su voluntad en esta tierra”.

El 5° Informe de Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca se llevó a cabo en el Polyforum de Ciudad Victoria, luego de llevar a cabo la entrega del documento que contiene el estado que guarda la administración pública estatal, ante el Congreso de Tamaulipas.

En su mensaje dirigido a la sociedad, García Cabeza de Vaca destacó que a 5 años de su gobierno, Tamaulipas ha logrado importantes avances en materia de seguridad, competitividad, atracción de inversiones, transparencia, producción de energía, generación de empleos, infraestructura y combate a la pandemia.

Hizo un reconocimiento especial al Sistema DIF Tamaulipas, calificado por el Sistema Nacional como el organismo con los mejores programas sociales, así como a su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, evaluada como la presidenta con mejor desempeño de los Sistema DIF Estatales de México.

En materia de seguridad, informó que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas se ubica entre las 7 entidades del país con la menor incidencia delictiva, luego de ubicarse por largos años entre los primeros sitios de violencia en el país. Este cambio pudo lograrse gracias a la implementación de políticas públicas encaminadas a fortalecer a los elementos e instituciones de seguridad, así como su infraestructura y tecnología.

Dio a conocer que la firma internacional Deloitte ubica a Tamaulipas como la segunda mejor entidad del país para la realización de negocios y que a su vez la entidad ocupa actualmente el lugar número 3 en captación de capital extranjero en inversión.

Por su parte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reconoció a Tamaulipas como una de las 4 entidades del país con mejor recuperación económica ante la pandemia, gracias a los programas empresariales, de microcréditos y de reactivación económica, implementados por el Gobierno de Tamaulipas, que permitieron proteger miles de empleos.

También ante la pandemia por Covid-19, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), colocó a Tamaulipas como la entidad que más programas y acciones ha dirigido a la atención de la emergencia sanitaria. Destaca la inversión de más de 1 mil millones de pesos para infraestructura, equipo e insumos médicos, así como la construcción de 8 Hospitales Covid-19 que permitieron ampliar la capacidad hospitalaria instalada.

En materia energética, García Cabeza de Vaca aseguró que continuará defendiendo las energías limpias, particularmente la eólica, ya que Tamaulipas cuenta con 12 parques en operaciones que producen energía suficiente para más de 3 millones de hogares mexicanos.

