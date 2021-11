Los Tamaulipecos merecen saber la verdad: Maki Ortiz

Ciudad Victoria Tamaulipas, a 23 de noviembre del 2021. “Tamaulipas merece que sus candidatos y funcionarios aclaren si tienen conflicto de interés” expuso, Maki Ortiz Domínguez aspirante a ser la primera Gobernadora de Tamaulipas.

“Yo no señalo a nadie porque no tengo pruebas, pero si es muy importante que quien aspire a Gobernar Tamaulipas del partido que sea, se deslinde y aclare el más mínimo cuestionamiento que se haga con respecto a recursos económicos o en especie que hayan recibido”

Así mismo, Maki Ortiz expuso ante diversos medios de comunicación que, “Yo tengo 20 años de servir a México y a los tamaulipecos desde distintas trincheras y de ninguna manera he aceptado que me relacionen con actos ilícitos, siempre he concluido mis gestiones de manera transparente, un ejemplo de ello es que la Auditoría Superior de la Federación acaba de dictaminar que mi gestión como alcaldesa de Reynosa fue honesta y eficiente”.