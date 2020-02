Logran gobernadores ajustes para el INSABI

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Finalmente hubo un acuerdo entre los gobernadores panistas y el gobierno federal para sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar.

Ayer por la tarde, al salir de la reunión, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien preside la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, confirmó que sus propuestas fueron aceptadas y con ello se logrará tener un modelo de Salud único para todo el país.

Son cuatro los puntos que defendían los gobernadores y que fueron agregados al plan:

El primero es que los estados mantendrán el control de los hospitales y clínicas.

Además empezará una negociación para definir la transferencia de más de 40 mil millones de pesos a los estados.

La gratuidad de los servicios será progresiva y por último, las autoridades estatales tendrán la libertad de comprar los medicamentos.

Por la mañana, el presidente Lopez Obrador ya había advertido que los recursos de Salud para todos los estados estaban garantizados.

«Queremos que todo se ordene y no hay ninguna diferencia con gobernadores del PAN, están en libertad para decidir lo que más convenga y no se les puede castigar, porque podemos tener problemas con ellos pero no con gente de los estados que gobiernan, sería faccioso, es como ‘estas gobernando por un partido, no les vamos a dar, no les toca, no les corresponde’, eso no, por eso repito y repito, parezco disco rayado, no somos iguales», expuso en la conferencia mañanera.

Esto se determinó luego de la reunión que sostuvieron el gobernador de Aguascalientes y presidente de la GOAN, Martín Orozco Sandoval, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa y el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez y el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer.

En las últimas semanas, el gobernador de Tamaulipas había advertido que se necesitaba más claridad sobre el funcionamiento del Insabi en los estados.

“Hemos hecho un alto en el camino, para tener conocimiento pleno de cuáles son los alcances para esta nueva política, qué es lo que estamos nosotros priorizando, el servicio de salud de calidad, oportuno y suficiente”, dijo Francisco García Cabeza de Vaca el 16 de enero cuando se anunció la creación de las mesas técnicas para discutir la adhesión con el Gobierno federal.

“No estamos en contra de la gratuidad de los servicios de salud, siempre y cuando, estos sean de calidad, que cuenten con todos los servicios de medicamento y como se ha estado mencionando, que estarán en los tres niveles del sector salud, atendidos”.

El encargado de dar a conocer el acuerdo logrado ayer fue el gobernador de Aguascalientes, quien destacó la importancia del nuevo modelo conjunto de salud.

«Los nueve estados se adhieren al Insabi, con algunas variables, sobre todo, no se centralizan, seguimos los estados teniendo la operación de cada uno de los sectores de salud, de cada uno de nuestros estados», indicó en entrevista.

«Esto implica que todas las reglas de operación, de cómo vas a brindar la atención de salud en los 32 estados, va a ser la misma, bajo el mismo esquema», añadió.

En cuanto a las megacompras de fármacos, explicó que las entidades federativas estarán en libertad de querer participar en ellas o no.

«La compra de medicamentos queda en una libertad. Ellos ponen un precio de referencia para el medicamento y hay libertad para que el Estado quiera consolidar la adquisición de sus medicamentos con la Federación o, al contrario, puede hacerlo directamente», afirmó.

El Mandatario panista aseguró que también acordaron que la próxima semana se establecerán las reglas caras para la distribución de los diferentes fondos económicos del Insabi.

«Era un tema de recursos y era un tema de infraestructura. En los fondos entra todo, entra lo que antes era el Fondo de Gastos Catastróficos, entran los 40 mil millones», sostuvo.

En cuanto a la gratuidad, agregó, ésta se dará de manera progresiva en los servicios de salud estatales y empezará por mantener los servicios sin costo que brindaba el Seguro Popular.

LOS ACUERDOS

1.- Establecer en el Acuerdo de Coordinación que existirá un solo Modelo de Salud para el Bienestar para la población sin seguridad social, incluyendo los términos de la progresividad de la universalidad de la atención médica (gratuidad).

2.- Establecer con claridad las reglas generales el marco de transición del financiamiento de las entidades federativas para la prestación médica de primero, segundo y tercer nivel y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social conforme a lo determinado en el PEF 2020 y la disponibilidad presupuestaria en el Programa presupuestaria U005 (Seguro Popular) o su equivalente en la nueva estructura programática.

3.- Respecto de los casos nuevos que deriven de los 66 padecimientos reconocidos por el Fondo de Protección contra Gastos catastróficos, presentados a partir del 1 de enero del 2020, se buscará el mecanismo de reembolso o recuperación de los recursos financieros que se hayan devengado por concepto de la atención médica integral, conforme al tabulador vigente en el 2019.

4.- Con relación al monto asignado en el Artículo Décimo Transitorio del Decreto de Reforma a la Ley General de Salud, estos se destinarán a transformar el sector Salud en todas las entidades Federativas.