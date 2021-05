La herencia que me dejo mi padre es el valor de mi palabra: GUSTAVO RICO

“Mi padre antes de morir en el año 2017 me dijo unas palabras que tengo aquí en mi corazón y que mientras mas pasa el tiempo las entiendo mejor, me dijo, Gustavo, la herencia que yo te voy a dejar no tiene nada que ver con cosas materiales, mi herencia es que entiendas el valor de tu palabra, cuando tu comprometes tu palabra con algo o alguien tienes que cumplir, por que si no lo haces lo de mas es lo de menos, es por eso que cuando doy mi palabra, me comprometo en serio”.

Con las palabras de su padre en mente el candidato tricolor a la diputación local por el distrito 04 Gustavo Rico de Saro ha llevado su campaña , en sus visitas por las colonias del sector 04 platica de manera franca con las familias, jóvenes y vecinos en general dejando en claro que no va a caer en mentiras prometiéndoles que de la noche a la mañana va a resolver los problemas de drenaje, alumbrado o pavimentación que llevan años padeciendo en sus colonias.

Rico de Saro esta consiente que muchos de los problemas tienen que ver con la infraestructura de la ciudad especialmente con la problemática relacionada con el agua en todas sus modalidades, el agua potable, el agua de drenaje y alcantarillado y el agua de lluvias que afecta muchas colonias en Reynosa que se quedan inundadas por semanas y donde muchas familias pierden el total de sus pertenencias.

“Yo Gustavo Rico no quiero caer en mentiras, por eso ahora les doy mi palabra, mi palabra de que como diputado local por el distrito 04 voy a estar con ustedes, voy a estar aquí para ver qué puerta tenemos que tocar o que puerta tenemos que tumbar para solucionar las necesidades del distrito, ese es el compromiso que yo hago con ustedes”

El candidato priista esta convencido que el problema mas grande de los gobiernos actuales es el abandono en el que dejan a quienes gobiernan, sin ir muy lejos en el distrito 04 sus habitantes no conocen el nombre de su diputada actual y quienes recuerdan que se llama Juana Sánchez es por que la han visto en 2 ocasiones que se acercó a pedirles su voto y ya no regresó.

“Con mucha humildad comprometo mi palabra con todo el distrito, me comprometo a ser un diputado local presente, consiente y agradecido con cada uno de ustedes que brindan su apoyo a este proyecto que es de todos nosotros, me comprometo a estar aquí cuando ustedes me favorezcan el próximo 06 de junio con su voto al lado de todos ustedes peleando para que se arreglen los drenajes, la falta de alumbrado, las pavimentación de calles y se de solución al problema de inundaciones”

Por que Reynosa Merece Más… Vamos a Jalar por Reynosa.