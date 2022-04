LA ABANDONARON SUS AMIGAS EN LA NOCHE Y AHORA ESTÁ DESAPARECIDA

Debanhi Susana Escobar Bazaldua la abandonaron sus amigas después de una fiesta, pidió ayuda para regresar a su casa, pero desapareció. Ocurrió en Nuevo León.

Debanhi Escobar es una joven de 18 años que desapareció el 8 de abril, tras haber asistido a una fiesta con unas amigas.

Este caso ha consternado a México, por las múltiples incógnitas que han surgido. Se trata de la joven número 15 que ha desaparecido en el estado en lo que va de este mes.

De acuerdo a los primeros dados, la joven salió de su casa el día 8 de abril para dirigirse a una fiesta en La Quinta, en el municipio de Escobedo, en Nuevo León, con dos amigas: Ivonne Alejandra y Jesari.

Esa fue la última vez que la vieron. Al principio se manejó la versión de que su acompañantes la dejaron como una broma cruel, pero tras la insistencia de la familia, ambas explicaron que la joven se portó de una manera agresiva en la fiesta, negándose a acompañarlas de regreso.

Sin embargo, testigos que estuvieron en el lugar refutaron esta versión, asegurando que en ningún momento observaron algún altercado.

Andrea Escobedo, prima de la víctima, escribó en sus historias de Instagram que en efecto, ambas amigas la abandonaron en la fiesta, regresando sin ella.

También explicaron que la fotografía que esta circulando en redes, donde se observaba a Debanhi en una carretera, es real.

Y entonces surgieron nuevas versiones sobre el caso. Las amigas respondieron que al llegar a su casa, pidieron a un chofer de UBER “de confianza” que la pasara a buscar.

Sin embargo, cuando la familia pidió los datos del conductor para dar seguimiento a la ruta, ellas aclararon que en realidad pidieron el servicio por fuera de la plataforma, por lo que no tendrían registro del mismo.

También citaron que fue el conductor quien tomó la foto y se las envió a ellas.

Después de eso, ambas amigas cerraron sus cuentas y eliminaron todas las fotografías que se tomaron ese día con Debanhi. Actualmente se encuentran bajo investigación.

“Mi primá marchó y gritó el pasado 8M por las mujeres desaparecidas, hoy le tocó ser una de ellas”, dijo Andrea Escobedo el pasado domingo, mientras buscaba en el camino desesperada a su prima.

Citó que a pesar de que fue levantada la denuncia por desaparición, las autoridades no habían tomado cartas en el asunto. Fue gracias a que el caso se hizo viral, que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se puso en contacto con la familia para apoyar en la búsqueda.

⚠️ #Actualización: Hoy catearon varias quintas de la zona donde fue vista por última vez Debanhi Escobedo.

El gobernador de Nuevo León también anunció la creación de un grupo especial de 200 agentes para buscar a las jóvenes desaparecidas en el Estado.

“Mi prima no cometió ningún pecado. Salió a divertirse como cualquier lo haría. Era una niña estudiante y buena onda. No vestía de manera sensual, tenía una falda larga y una blusa normal. Nadie tenía derecho a llevársela”; dijo Andrea Escobedo en una de sus últimas historias.

“Mi esposa y yo guardamos la esperanza porque es nuestra única hija, no le puedo decir que no, si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré. No hemos dormido, no hemos comido por pensar que si nosotros degustamos algún taco y que ella no pueda comer, pues sería muy difícil para nosotros”, comentó Mario Escobar, padre de Debanhi.