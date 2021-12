Juntos construiremos un nuevo rumbo oara Miguel Alemán: Ramiro Cortes

Miguel Alemán.- El presidente municipal Ramiro Cortez Barrera se reunió con los grupos vulnerables a quienes dirigió un mensaje de acercamiento.

“Yo creo que es el momento de reconocerles a todos ustedes esa intención de ser participes con Miguel Alemán porque todos los que estamos aquí somos de Miguel Alemán y todos los que estamos aquí queremos a Miguel Alemán y todos los que estamos aquí queremos apoyarnos entre nosotros y todos los que estamos aquí reconocemos que algunos tenemos capacidades diferentes pero no por eso dejamos de ser de Miguel Alemán y ni dejamos de tener el compromiso de apoyarnos unos a otros.

Nosotros siempre hemos tenido el compromiso de estar cerca de ustedes, de buscar la forma de apoyarlos, de buscar la forma de que ustedes no se sientan solos, de que sepan que su presidente municipal siempre va a estar muy al pendiente de todos ustedes. Pero también necesito que ustedes reconozcan que su presidente municipal tiene el compromiso con toda la gente de Miguel Alemán y que tiene que ver la forma de sacar tantas prioridades que hay en el municipio, tantas cosas que tenemos que resolver, tantos niños que tenemos que apoyar, tantos adultos mayores que también necesitan ayuda y atención, también reconoce su presidente municipal que es compromiso de los tres órdenes de gobierno que también el estado tiene compromiso de apoyar, que también la federación tiene el compromiso de apoyar, pero que todo toca base en la presidencia municipal. Y en esta ocasión se me da la oportunidad de estar cerca de ustedes y de saludarlos, les reitero mi compromiso de estar muy al pendiente de todos ustedes”.

Este acercamiento es parte de ir construyendo un nuevo rumbo en Miguel Alemán.