Joven desaparecida es localizada en Nuevo Laredo

Génesis Judith Gómez Paz, de 17 años, se presenta ante las autoridades voluntariamente, cerrando el caso que mantuvo en vilo a la comunidad.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 9 de abril de 2024 .— En un giro inesperado de los acontecimientos, la adolescente Génesis Judith Gómez Paz, de 17 años de edad, quien fue reportada como desaparecida por su familia, se presentó voluntariamente en la guardia de policía aproximadamente a las 02:00 horas de la madrugada de este lunes.

Contrario a las preocupaciones iniciales sobre su seguridad, la joven informó a las autoridades que no había sido víctima de ningún delito y que había estado ausente de su hogar por su propia voluntad. Según su testimonio, desde el 5 de abril decidió irse con su novio, aunque no proporcionó su nombre. Explicó que sentía que vivía como prisionera en su casa, ya que no se le permitía hacer nada. Juntos estuvieron alojados en un hotel ubicado en la zona de Villas de San Miguel, cerca de un puente y una gasolinera.

“Mi hija está bien. Gracias a Dios, está en la casa. Ya que está en mi casa. Solo queda agradecer a la comunidad cristiana de Nuevo Laredo, y a todas las personas que no son cristianos, que nos apoyaron, así como a las autoridades que nos ayudaron a recuperar a nuestra hija, que está bien. Gracias.”, expresó el señor Henry Javier Urrutia, padre de la joven.

Una vez localizada, Génesis fue entregada a su madre, Erika Karina Paz Moreno, y ambas fueron trasladadas de vuelta a su domicilio en la zona centro de esta frontera.

Con la aparición de la adolescente sana y salva, se procedió a dar de baja la denuncia por su desaparición y se registró su localización, cerrando así el caso que mantuvo en vilo a la comunidad durante las últimas horas, destacando que no se trato de una desaparición, la jovencita se salió de su casa por su voluntad y al saber que estaba boletinada, acudió ante las autoridades.

