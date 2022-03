JORNADA DE VACUNACIÓN BINACIONAL LLEGA A LA INDUSTRIA MAQUILADORA

Un total de 2 mil 337 vacunas de refuerzo contra Covid-19 se aplicaron a trabajadores de la industria maquiladora en la jornada de vacunación binacional, que llevó a cabo el Ayuntamiento de Nuevo Laredo y el Gobierno de Laredo, Texas, por dos días, jueves 3 y viernes 4 de marzo

La campaña de inmunización dirigido al sector maquilador, en este caso representado por la empresa Medline, donde desde las 7:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, los autobuses transportaron a los empleados desde el Centro Cultural hasta el Puente Internacional número 2 “Juárez-Lincoln”, donde se les aplicó la vacuna de la farmacéutica Moderna.

A cada uno de los trabajadores de dicha compañía, dedicada a la industria médica, solamente se les pedía su hoja de registro, la cual debían entregar a las autoridades americanas para proceder a vacunarlos

Al respecto, los empleados agradecieron el apoyo brindado por parte de los dos gobiernos, tal como el caso de María Elena Carramán Silva, quien señaló que es un gran beneficio para ellos, ya que estarán mayormente protegidos contra el Covid-19.

“La verdad es un excelente beneficio ya que nos sentiremos más seguras en nuestra salud y sobre todo de no dejar de asistir a nuestras labores”, dijo Carramán Silva.

Por su parte, Marcela Serrano Ortegón, indicó que esta jornada de vacunación binacional es un gran apoyo, donde no era obligatorio contar con visa americana para cruzar.

“Muchas veces no contamos con el tiempo suficiente para vacunarnos por lo que esta clase de campañas nos favorecen, ya que nos apoyan con el transporte para llevarnos a Laredo, Texas para aplicarnos la vacuna y después nos regresan a territorio mexicano”, mencionó Serrano Ortegón.

Mientras que Vanessa Raya Ramírez, dijo “nos facilita el hecho de que nos lleven para Laredo, Texas y nos inmunizan, además de la flexibilidad que nos brinda la empresa”.

En la operatividad del traslado del Centro Cultural al Puente Internacional número 2 “Juárez-Lincoln” y viceversa, participaron 5 elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y 6 de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

Durante ambos días se utilizaron 8 autobuses con promedio aproximado de tiempo de ida y vuelta de 45 minutos.

Las jornadas de vacunación entre el Ayuntamiento de Nuevo Laredo y el Gobierno de Laredo, Texas iniciaron el 6 de diciembre del 2021, con la transportación de maestros, embarazadas y personas mayores de 18 años.