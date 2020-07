JORNADA DE SANITIZACIÓN ESTE VIERNES EN EL PARQUE CULTURAL

Para contribuir a proteger a la ciudadanía de la pandemia del Covid-19, el Gobierno de Tamaulipas invita a la Jornada de Sanitización gratuita de unidades “peseras” y automóviles particulares que se llevará a cabo en el acceso al Parque Cultural de Reynosa, este próximo día viernes 17 de julio del año en curso.

La salud de la población es lo más importante para el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que se cuenta con su apoyo para desarrollar esta Jornada de Sanitización, destacó.

En cumplimiento al protocolo de la Secretaría de Salud en esta emergencia sanitaria, cada conductor deberá asistir sólo con su unidad motriz.

Los conceptos anteriores fueron expresados por el Ing. Gilberto Estrella Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, enlace del Gobierno de Tamaulipas para mitigar el coronavirus.

Se informó que en horario de las 7:30 am a las 9:30 am el servicio de santización gratuito se dará a las unidades del transporte público.

De las 9:30 am a las 12:30 am se dará el servicio al público en general, es decir a los automóviles particulares.

La denominada Jornada de Santización se realizará en coordinación con las diversas instancias gubernamentales.