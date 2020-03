Jolette de “La Academia” dio positivo a COVID-19

El nombre de Jolette volvió a inundar las redes social, pues esa frase había sido utilizada por la entonces juez del programa Lolita Cortés, quien aseguraba que la joven no cantaba y pedía enérgicamente al público que ya no la salvara con sus votos.

Cuando yo estuve en ‘La Academia’, sin duda, fui víctima de un ataque feroz, constante, durante casi cinco meses de mi vida, hasta la fecha es una experiencia que yo no puedo compartir con alguien, además que nadie entendería, porque no saben lo que es sentir lo que yo pasé. Sin duda fue terrible.

La actriz contó que desde que llegó al programa sabía que no iba a ganar, pues desde el principio fue el objeto de ataques constantes en redes sociales.

Lo más grave que pasé en esa época, fue en la casa, como sea los domingos era sólo exposición, pero yo, mentalmente, podía prepararme porque sabía que esperar, además que veía de lejos a mi mamá y eso me daba gusto, a mí me dejaban meter menos gente, no como a mis compañeros que metían a todos sus fans