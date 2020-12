Invita DIF Reynosa a participar en el Centro de Acopio Navideño 2020

El Sistema DIF Reynosa invita a la comunidad en general participar en el Centro de Acopio Navideño 2020, que tiene como finalidad recaudar juguetes para niñas y niños que habitan en las colonias vulnerables de Reynosa.

La coordinadora de Procuración de Fondos del DIF Reynosa, Claudett Aldrete Treviño refirió que en coordinación con la Plaza Comercial Del Río, ubicada en el Boulevard Morelos, llevan a cabo el acopio de juguetes.

Señaló que este sábado en horario de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, personal del CEDIF realizará una jornada de corte de cabello a cambio de un juguete.

Aldrete Treviño, refirió que la invitación es abierta a la ciudadanía, empresas, iniciativa privada y a quien desee donar un juguete, de preferencia que no use baterías y no sea bélico.

Explicó que el Centro de Acopio, que esta ubicado en uno de los pasillos de la Plaza Comercial del Río, estará recibiendo juguetes hasta el día 15 de diciembre, para posteriormente bajo condiciones preventivas sanitarias, repartirlos a los menores antes de la Navidad.

“Los invitamos para que se unan a esta campaña, cuya finalidad es llevar una sonrisa, un momento de alegría a los niños que habitan en las colonias vulnerables del área rural y urbana de Reynosa, queremos que por un momento se olviden de los problemas que afectan no solo a esta ciudad sino al mundo entero”, dijo.