Invertirá Estado 5 MMDP para seguridad en 2020

-En Reynosa se reflejará con la instalación de cámaras de vigilancia y la construcción del C5

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- -En el marco de la inauguración del Centro de Bienestar y Paz en la colonia Aquiles Serdán, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca declaró que pese a los recortes presupuestales que sufrió el Gobierno del Estado y los ajustes que se tendrán que realizar en consecuencia, el rubro de seguridad se verá fortalecido con la inversión de 5 mil millones de pesos, mismos que se verán reflejados en el caso de Reynosa principalmente con la instalación de cámaras de vigilancia y la construcción del complejo denominado C5.

“Va a ser un C5 sumamente moderno, de ahí se van a controlar cerca de 4 mil 500 cámaras, vamos a poner videocámaras en muchas partes de la ciudad, en cerca de 18 municipios, los más poblados, en nuestras carreteras vamos a poner arcos, se están construyendo 10 bases de apoyo carretero, esperemos que en 2 años sean 10 más, de tal suerte que sea el estado con mayor vigilancia y más seguro del país”, explicó el mandatario.

Destacó que también se estarán modernizando los C4 ya existentes y se contará a partir de febrero con 3 helicópteros nuevos para reforzar la vigilancia en zonas rurales, así como se continuará reclutando y capacitando a personal de la policía estatal acreditable.

“El Gobierno de Tamaulipas no va a escatimar recursos ni humanos ni recursos públicos para poder regresar la seguridad a las familias de Tamaulipas, y si bien es cierto ya no aparece Tamaulipas en los primeros 15 estados más violentos, sin embargo, no vamos a bajar la guardia”, refrendó.