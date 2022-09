INSISTE ALCALDE ANTE AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES EN BUSCA DE RESULTADOS; “DEBEMOS GARANTIZAR LA PAZ Y TRANQUILIDAD QUE FAMILIAS DEMANDAN Y MERECEN”

A fin de garantizar la paz y tranquilidad que las familias demandan y merecen, consciente de que todos en Miguel Alemán queremos resultados, el presidente municipal Biol. Ramiro Cortez Barrera convocó este martes a una quinta reunión de seguridad con autoridades estatales y federales, ante los hechos de violencia que se han agudizado en colonias consideradas como sectores de alto riesgo por incursiones, robos, desapariciones y atentados contra la ciudadanía.

“Las limitantes de actuación que tienen los cuerpos de seguridad no las impone un servidor como primera autoridad, ellos obedecen a una estrategia que les marcan sus mandos y tenemos que reconocer que la estrategia utilizada hasta el momento aún no ha dado los resultados que todos esperamos”, dijo el presidente municipal.

“Nos urge en Miguel Alemán recuperar los momentos de paz, por eso me ocupo en darle seguimiento al compromiso que me corresponde, siempre he dado la cara y he sido muy insistente en que tanto el Gobierno Federal como el Estatal saben de la realidad que estamos viviendo”, expresó la primera autoridad.

“Nosotros por nuestra parte seguiremos insistiendo, nuestro único objetivo es que la ciudadanía se sienta protegida por quienes deben brindarnos seguridad, en este caso las instituciones que integran el Mando Único, que es el Ejército y la Policía Estatal”, destacó el alcalde.

En esta quinta reunión, el comandante del 25 Regimiento de Caballería Motorizado, Coronel Mario Gutiérrez Martínez, destacó que “hacemos lo que está en nuestras manos para ayudar en la pacificación de la ciudad, el presidente municipal ha sido muy puntual en estar al pendiente del tema de seguridad; estamos haciendo el compromiso de aumentar la presencia de nuestros elementos en colonias como Mirador, Montebello y Presidentes; así como en otros sectores con esta problemática”.