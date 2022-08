INICIAN NUEVO LAREDO Y JALISCO UNA NUEVA ERA DE COLABORACIÓN ECONÓMICA E INTERCAMBIO COMERCIAL

Para impulsar y aprovechar las ventajas competitivas, Nuevo Laredo y el gobierno de Jalisco firmaron el Acuerdo Interinstitucional de Hermanamiento con el que fortalecerán el intercambio comercial, de negocios y turístico.

Carmen Lilia Canturosas Villarreal, alcaldesa de Nuevo Laredo, Xavier Orendáin De Obeso, coordinador del Gabinete Económico del Gabierno de Jalisco y Luis Roberto Arechederra Pacheco, Secretario de Desarrollo Económico de Jalisco (SEDECO), firmaron este acuerdo en la ciudad de Guadalajara para formalizar una nueva era de colaboración con la que buscan consolidar ambas regiones como referentes en desarrollo económico a nivel nacional.

En medio de una reunión donde estuvieron presentes empresarios, industriales y autoridades de ambas partes, se dieron a conocer los puntos de este acuerdo con el que se busca impulsar un HUB logístico que consolida a la ciudad fronteriza como la aduana número uno de México y América Latina, y a Jalisco como una de las economías más importantes de país.

“Esta firma de convenio colaborativo entre la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco crea acuerdos interinstitucionales de hermanamiento que sin lugar a dudas detonará grandes proyectos en beneficio de la competitividad de ambas ciudades y estados”, dijo Canturrosas Villarreal.

“A pesar de la distancia tenemos mucho en común, pues compartimos la misma visión de desarrollo y crecimiento; estoy convencida que a través de este convenio generaremos grandes beneficios pues no sólo es un hermanamiento, sino que hoy estamos trazando la ruta para llevar a cabo nueve puntos estratégicos con los que habremos de impulsar nuestras ventajas competitivas”, agregó la alcaldesa.

Xavier Orendáin De Obeso, coordinador del Gabinete Económico del Gobierno de Jalisco, coincidió en las ventajas que representará para ambas partes la firma de este acuerdo sin precedentes fortalecerá las acciones de ambos gobiernos para promover e impulsar el desarrollo económico de los dos estados.

“El comercio no reconoce fronteras o entornos políticos, el comercio siempre se abrirá un camino a través del emprendimiento humano. Así que es un privilegio poder reconocernos hermanos en una ciudad con una dama al frente del gobierno, que honra los principios y valores en lo que creemos. Seguiremos trabajando para que México pueda desarrollarse con equidad, justicia y paz, esta firma de hermanamiento no es solo en papel, es el inicio de una nueva era”, dijo Orendáin De Obeso.

Por su parte, Luis Roberto Arechederra Pacheco, titular de SEDECO, reiteró la importancia de crear sinergias estratégicas para fortalecer la economía y de esta manera aprovechar al máximo las cualidades comerciales y turísticas de nuestras regiones y comunidades.

“Con la firma de este acuerdo damos un paso más en la consolidación del HUB logístico, además, es una parte estratégica por el nivel y número de operaciones aduaneras que maneja Nuevo Laredo y esto va a permitir seguir impulsando el comercio exterior entre el Estado de Jalisco y ese municipio, entre ambas localidades para fortalecer las exportaciones, manufacturas, sino también de productos agroalimentarias y de todas las mercancías que entre ambas, Jalisco y Nuevo Laredo se puedan ir desarrollando”, señaló Arechederra Pacheco.

Felicitó a la alcaldesa de Nuevo Laredo por generar grandes expectativas y grandes logros y que ha dado la vuelta a la atracción de inversión y reiteró que este hermanamiento marca un antes y un después para el comercio exterior.

Claudia Villarruel Enríquez, directora de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, destacó la importancia del corredor logístico “natural e indispensable para México y Estados Unidos”.

Explicó que Jalisco cuenta con 5 mil productos exportables y la mayoría se mueve a través de Nuevo Laredo, que es el puerto número uno para México y ese estado para operaciones de comercio exterior.

Villarruel Enríquez destacó que Jalisco tiene el quinto lugar nacional en operaciones de comercio exterior que se mueven a través de Nuevo Laredo y Manzanillo, con un total de 30 mil millones de dólares anuales, en una relación de negocios con 180 países.

El acuerdo está integrado por nueve temas donde se destaca el impulso al comercio exterior, generación de intercambio y promoción turística, promoción del comercio local a través de ferias y exposiciones, promover la conexión aérea entre Guadalajara y Nuevo Laredo, promover las inversión de empresarios locales, el desarrollo de cadenas de suministro, entre otros.

Por la delegación jalisciense estuvieron: Luis Roberto Arechederra Pacheco, Secretario de Desarrollo Económico de Jalisco; Claudia Villarruel Enríquez, Directora General de Comercio Exterior; así como empresarios e industriales de Jalisco.

Mientras que por la delegación neolaredense estuvieron presentes: la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal; la regidora Macarena Corazón González Núñez, la regidora Ariana Garza López, la regidora María de la Luz Mejía Martínez y el regidor Roberto Viviano Vázquez Macías; también estuvo el secretario de Desarrollo Económico Municipal, Rolando Guevara González y el director de Desarrollo Industrial y Comercio Exterior Municipal, Iván Torres Macario.