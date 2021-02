Inicia registro de personas bajo MPP en Matamoros.

MATAMOROS, 24 de febrero 2021 — Atendiendo a la situación humanitaria de las personas en el campamento informal de Matamoros, Tamaulipas, las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, OIM y UNICEF, preparan el ingreso esta semana del primer grupo de personas de este asentamiento a Estados Unidos, como apoyo a un plan del gobierno estadounidense para poner

fin al programa MPP.

Este miércoles, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, comenzará con el registro presencial de las personas del campamento, como complemento al registro virtual que se ha implementado desde el 19 de febrero, se estima que actualmente unas 750 personas permanecen en el campamento, algunas desde hace dos años.

El primer grupo del campamento, conformado por 25 personas, estaría cruzando la frontera esta semana, luego de que sus datos sean verificados y se realicen las pruebas COVID correspondientes para evitar riesgos de salud pública. También se estará dando seguimiento a la situación de las personas fuera del campamento que tienen casos activos MPP y que están

registradas en el sitio web CONECTA o a través de la línea de apoyo telefónico.

Esta respuesta de las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales viene a petición de los gobiernos de Estados Unidos y de México para que las 25,000 personas estimadas que tienen casos activos en Estados Unidos pero que fueron retornadas a México bajo la política conocida como MPP o “Remain in México”, puedan esperar que se resuelvan sus casos en suelo estadounidense.

Los gobiernos de México y de Estados Unidos han considerado que en línea con ese proceso para dar fin al Programa MPP, se debe priorizar a las personas en el campamento de Matamoros.

ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, UNICEF, además del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) estamos coordinando para materializar esa petición.

Las primeras personas ingresaron bajo este proceso a Estados Unidos el 19 de febrero por el puerto de San Ysidro, California, como parte del operativo para desmantelar el MPP. ACNUR, OIM, UNICEF y CICR respaldan el fin del Programa MPP para terminar la difícil situación humanitaria de miles de personas que han estado esperando en la frontera México-Estados Unidos desde 2019.

En coordinación con el gobierno de Estados Unidos, el ACNUR estableció el sitio web CONECTA conecta.acnur.org para registrar todos los casos activos bajo MPP. En los tres primeros días de funcionamiento se registraron más de 8,000 casos, equivalente a unas 12,000 personas.

La página web CONECTA fue lanzada el pasado viernes 19 de febrero, pero por la alta demanda, experimentó retos técnicos. El equipo de ACNUR ya realizó los cambios necesarios y se han habilitado canales adicionales, como un correo electrónico, una línea telefónica de registro e información y números de WhatsApp. Por la alta demanda siempre puede darse congestión en las líneas, pero el ritmo de registro y procesamiento está avanzando. En este sentido es importante reiterar que no hay relación alguna entre la fecha de registro en CONECTA y la fecha de ingreso en los EEUU.

En tanto, la OIM ha realizado los traslados de personas hacia Estados Unidos bajo medidas para proteger su integridad además de aplicar las pruebas COVID-19. Hasta el momento no se han detectado casos de COVID-19. UNICEF apoya en los casos de protección de la infancia más

delicados, velando por la unidad familiar y brindando orientación a familias y niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana prestan servicios de llamadas gratuitas en el campamento, para permitir a las personas mantener el contacto con sus familiares antes de ingresar a los Estados Unidos.

Las agencias de Naciones Unidas recuerdan que según la nueva política del gobierno de Estados Unidos todas las personas con casos activos bajo MPP podrán ingresar al país para seguir sus

casos. Las fechas y puertos de entrada de acceso a Estados Unidos de las personas que ya han completado el registro son determinadas por el Gobierno de Estados Unidos.

El programa no tiene fecha establecida para ser completado del momento que todas las personas elegibles van a poder ingresar a los Estados Unidos, sin embargo, las agencias involucradas, piden paciencia del momento que el proceso puede durar varios meses.

Para más información:

En Matamoros, Silvia Garduño, garduno@unhcr.org, + 52 55 2848 7440

En Matamoros, Alberto Cabezas IOM acabezas@iom.org + 52 1 55 4525 8321

En Washington, Chris Boian, boian@unhcr.org, +1 202 243 7634

En México, Sibylla Brodzinsky, brodzins@unhcr.org, + 52 55 8048 5054

En Washington, Andrea Mucino-Sanchez, mucinosa@unhcr.org + 202 751 9000

En México, Ana Langner olangnerleyva@icrc.org + 52 1 55 3717 6527

En México, Rocío Núñez rnunez@unicef.org + 52 1 55 1647 9788,