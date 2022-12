Incluye USJT temas de anticorrupción y transparencia en planes de estudio

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al destacar que la Universidad de Seguridad y Justicia es un eslabón muy importante para atacar la corrupción de raíz, la presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, María Eugenia Zubieta Casis celebró que los temas de transparencia y corrupción se incluyan en los planes de estudio de la institución.

En el marco de la Semana Nacional Anticorrupción, Zubieta Casis dijo que el Comité que preside hizo una recomendación para que en todas las universidades incluyan estos temas en sus programas académicos, como se realiza en la USJT, lo cual sirve de ejemplo a otras instituciones.

“Es muy importante llegar a los jóvenes y qué mejor que sea aquí desde la Universidad, donde los estudiantes en un futuro tendrán el contacto con la ciudadanía, porque como Comité nos interesa crear conciencia para no llegar a sancionar el delito, sino prevenirlo; por ello el papel que desarrolla la Universidad es crucial en lograr este objetivo”, dijo Zubieta.

Por su parte, el rector de la Universidad de Seguridad y Justicia, Willy Zúñiga Castillo, dijo que es una instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, el transmitir a todos los alumnos los temas de transparencia y anticorrupción, para lograr una formación con valores a fin de desempeñar su función con honestidad como servidores públicos, cuando tengan contacto con la sociedad.

“En la USJT hemos incluido en nuestros programas de estudio de nuestros alumnos, en los cursos de formación inicial y en la formación continua los temas como transparencia y anticorrupción, a fin de que conozcan desde las aulas estos valores que serán aplicados en su vida profesional”, expresó el rector.

María Eugenia Zubieta añadió que la observación es muy valiosa, incluso tener índices y resultados es importante, porque lo que no se mide no avanza e incluso se puede corromper, pero si esa vigilancia se hace desde un punto de vista de colaboración, se marca la diferencia.

“Ya el tiempo de estarnos quejando no funciona, porque podemos hacerlo más grande y tener más sistemas gastando más, pero no va a funcionar si no ponemos de nuestra parte, porque a la corrupción contribuimos todos, desde el momento en que no la vemos”, dijo la presidenta estatal de Participación Ciudadana.