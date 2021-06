Inauguró Alcaldesa pavimentación de Minas Dos en Villa Esmeralda

REYNOSA, TAM.- La Alcaldesa, Maki Esther Ortiz Domínguez, acudió al fraccionamiento Villas de Esmeralda y en la calle Minas Dos se reunió con los vecinos para inaugurar y entregarles la pavimentación hidráulica, que consta de una superficie de 2 Mil 400 metros cuadrados en los que se invirtieron 3 Millones 387 Mil 199.32 Pesos.

“Desde el fondo de mi corazón yo me siento muy agradecida con toda la ciudad, por estos 5 años de trabajo donde he recibido apoyo y cariño de todos ustedes y he tratado de devolverles con mi trabajo, un poco de lo mucho que les debo”, dijo la Alcaldesa en emotivo mensaje a los vecinos.

La Presidente Municipal mencionó este martes 29 de junio, que en la colonia se han invertido mas de 29 Millones de Pesos en obras, que son parte de las 900 que se han construido en toda la ciudad durante los 5 años de las dos administraciones que ha encabezado.

A la Doctora Maki Ortiz Domínguez la acompañaron el Secretario de Obras Públicas, Eduardo López Arias, el Regidor, Armando Michel Castillo Guerrero, la señora Esthela Rubio Ruiz, la Arq. Perla Cano Martínez, Presidenta de la CMIC, los Síndicos Primero y Segundo,

Víctor Hugo García Flores y Zita Del Carmen Guadarrama Alemán. Miembros del Cabildo y funcionarios municipales.

La pavimentación hidráulica de Minas Dos, entre Prolongación Latón y Plata, beneficia a 5 Mil 350 habitantes, con el programa de obras más grande en la historia de Reynosa.