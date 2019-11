Impulsa SET Campaña “TAM-bien Infórmate”

Ciudad Victoria, Tam., 28 noviembre de 2019

Con la asistencia de más de 1 mil 200 participantes, entre alumnos de nivel secundaria, maestros frente a grupo y personal de apoyo, la Secretaría de Educación de Tamaulipas realizó la Campaña Informativa “TAM-bien Infórmate” a fin de impulsar una cultura de paz y desarrollo integral en los estudiantes de ese nivel educativo, en busca del establecimiento de ambientes de convivencia armónicos, pacíficos e incluyentes que propicien la mejora del aprovechamiento escolar.

En la campaña participaron las escuelas: Secundaria Técnica No. 55 “Expropiación Petrolera” de la ciudad de Altamira, Secundaria General No. 4 “Andrés Araujo Araujo” de Tampico, Secundaria General No. 2 de Ciudad Madero y la Secundaria General No.1 “Presidente Ruiz Cortines” de Ciudad Victoria.

Entre los temas que se abordaron estuvieron: Enfermedades de Transmisión Sexual, Métodos Anticonceptivos, Embarazos en Adolescentes y las principales amenazas que atentan contra los jóvenes en la red, como sexting y grooming.