IMPLEMENTA GOBIERNO MUNICIPAL PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN

El Gobierno Municipal trabaja con diversos programas enfocados en mejorar la atención a la ciudadanía, en la rendición de cuentas con la finalidad de brindar confianza y transparencia a los ciudadanos quienes merecen una administración eficiente.

Desde el inicio de este gobierno existe un compromiso con los habitantes de Nuevo Laredo pues se ha trabajado alrededor de cuatro ejes rectores: Calidad de Vida; Reactivación económica; Gobierno de resultados y Cero Corrupción.

“Tenemos un compromiso muy fuerte con la ciudadanía, ellos nos dieron su confianza y ahora nos toca a nosotros como gobierno cumplir, por eso es que estamos llevando a cabo esta serie de acciones, las y los neolaredenses deben saber cómo y en qué se gastan sus recursos; seguimos el ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar”, destacó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas.

Son tres programas que se crearon a través de la Secretaría de Contraloría y Transparencia uno de ellos es el “DIGA” mediante el cual se reciben denuncias sobre conductas inadecuadas por parte de algún funcionario público.

Para las denuncias existen buzones físicos instalados en las dependencias de Gobierno; línea de teléfono 867-712-10-37 en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde de lunes a viernes.

“Dentro de la nueva generación de los derechos humanos también influye un buen gobierno y es la muestra de que hoy Nuevo Laredo tiene un buen gobierno, sensible y comprometido con los neolaredenses”, mencionó Enrique Álvarez el Castillo, secretario de Contraloría y Transparencia.

También se instaló el programa “Observador Ciudadano” que consiste en realizar operativos mediante el cual una persona, designada por la Coordinación, acude a las dependencias, como cualquier ciudadano, durante la visita la persona encargada de realizar el operativo realiza la evaluación del trato brindado por parte de los funcionarios públicos.

Así como “Contraloría Social” el cual fomenta la vigilancia ciudadana por parte de los beneficiarios directos de las obras y programas que se llevan a cabo en el municipio.