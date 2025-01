Habilitan albergue en el Polideportivo de Reynosa ante el frío extremo

.- Carlos Peña Ortiz lidera acciones para proteger a los más vulnerables ante la ola gélida que afecta la región.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; domingo 19 de enero de 2025

En respuesta al drástico descenso de temperaturas que afecta a Reynosa, el alcalde Carlos Peña Ortiz anunció la apertura de las instalaciones del Polideportivo como albergue temporal. La decisión busca brindar refugio a quienes no cuentan con un hogar o cuya vivienda no es suficiente para protegerlos del frío extremo.

“Es importante que nos hagan saber si conocen de alguien que se encuentra en condiciones vulnerables para ir por esas personas que lo necesiten”, expresó el Presidente Municipal en un mensaje dirigido a la ciudadanía. Además, hizo un llamado a la solidaridad, instando a los reynosenses a reportar casos de personas en riesgo a los números de Protección Civil y Bomberos: 8999550010 y 8999550011, disponibles las 24 horas.

El pronóstico del clima no es alentador, con temperaturas que oscilarán entre 1° C este lunes 20 y -3° C el martes 21. Ante esta situación, las autoridades municipales, encabezadas por Peña Ortiz, refuerzan esfuerzos para evitar tragedias.

El Alcalde reiteró su compromiso con los sectores más desprotegidos, destacando la importancia de trabajar unidos como sociedad para enfrentar los retos que trae consigo esta contingencia climática.

Carlos Peña Ortiz enfatizó: “Nuestra prioridad es proteger la vida de todos los ciudadanos. Contamos con un espacio seguro, cálido y con alimentos para quienes lo necesiten”.

El albergue, acondicionado para recibir a decenas de personas, cuenta con servicios básicos, camas y mantas, así como personal capacitado para atender emergencias.

