GRAN APOYO A LA COALICION MORENA

Reynosa, Tamps.- La candidata a Diputada Federal, Claudia Hernández, atendió durante la tarde del sábado 10 de abril a representantes de medios de comunicación, al continuar con sus recorridos para dar a conocer a los reynosenses la intención de que Reynosa sea parte de la Cuarta Transformación.

“Me ha sorprendido el recibimiento de la gente, que me abran su puerta y me regalen unos minutos de su tiempo; poder estrechar sus manos y escucharlos me hace sentir que se ha hecho un buen trabajo, tengo tiempo recorriendo territorio y conozco su sentir”, dijo la aspirante de la coalición Juntos Hacemos Historia.

Fueron muchos los hogares, comercios del fraccionamiento Villas de Imaq, y locatarios del tianguis vecino, los que recibieron a Claudia Hernández Sáenz, quienes le aseguraron que emitirán su voto a favor de ella, el próximo 6 de junio para que al Distrito 9 siga llegando la esencia del bienestar a los estudiantes, adultos mayores y a las familias.

“El buen ejemplo lo tenemos muy claro, este Gobierno de la República nos ha demostrado que los compromisos se cumplen y tenemos el gran ejemplo de nuestro Presidente, tengo el orgullo y la honra de haber comenzado con el este proyecto de nación”, aseguró.

Como candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, Claudia Hernández expone su propuesta a los reynosenses, en caminatas, casa por casa y en reuniones con amigos de la coalición, conociendo aún más de sus necesidades para trabajar desde la Diputación en los presupuestos que los beneficien.