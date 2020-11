Golpean a reportero de Tilde y Altama News

Marín De Luna, reportero de Tilde y Altama News fue agredido esta madrugada por un sujeto quien participó en un accidente automovilístico.

De Luna fue perseguido por el sujeto, quien le provocó fractura en el brazo y dislocación de codo, por lo que tuvo que ser atendido en el Hospital Carlos Canseco.

Por las lesiones, el reportero estará incapacitado por lo menos tres semanas.

“El tipo se les zafa a los Tránsitos, me persigue y empiezo a correr y me tumba y cae sobre mi brazo izquierdo y ahí es cuando me lesionó el codo, el sujeto se subió encima de mi y me da como dos puñetazos, uno en la cara”, dijo.