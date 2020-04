gobierno federal decreta 3era fase del coronaviruz

CONTAGIO EPIDÉMICO

En este escenario encontramos brotes regionales y dispersión nacional de la enfermedad, por lo que se estiman que las personas contagiadas serán miles.

De ellos, muchos experimentarán síntomas leves, pero cerca del 12 por ciento de los contagiados tendrá síntomas graves y el 6 por ciento casos críticos.

PRINCIPALES RIESGOS

Que el número de médicos y enfermeros no sea suficiente para atender a todos los contagiados por Covid-19.

PRINCIPALES RESTRICCIONES

Mantener un aislamiento obligatorio el cierre de espacios públicos y privados donde puedan converger más de 50 personas como centros comerciales centros recreativos centros de diversión y centros de trabajo no esenciales, suspensión de Guarderías, suspensión de asistencia a los centros laborales, y ser sustituido por trabajo desde casa.

Se realizará cuarentena obligatoria, debemos permanecer en casa durante 14 días, evitando el

contacto con otras personas y animales.

Esto significa no ir a trabajar, no tomar ningún tipo de transporte público, no hacer el supermercado y no invitar a nadie a tu hogar.

El propósito de la cuarentena es separar a personas que pudieron haberse contagiado con coronavirus, pero no tienen síntomas, y por lo tanto, deben permanecer aisladas para no contagiar a nadie más.