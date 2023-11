Gobierno del Alcalde Carlos Peña y DIF Reynosa entregan cama de hospital

El Gobierno Municipal que preside el Alcalde, Carlos Peña Ortiz, a través del Sistema DIF Reynosa que encabeza Carlos Luis Peña Garza, realizó la entrega de una cama de hospital eléctrica en apoyo de una familia de la colonia Industrial.

Recientemente, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, la cadena comercial Oxxo que es una empresa socialmente responsable, hizo la entrega de 3 camas de hospital eléctricas, mismas que se estarán entregando a quien las solicite como un préstamo -mientras lo requiera la persona enferma-, a fin de apoyar a más ciudadanos.

La señora, San Juana Gómez López, vecina de la colonia Industrial, recibió la cama de hospital que será de gran beneficio para su esposo, José Luis Rivas, quien está postrado en cama desde mayo de este año, a consecuencia de una enfermedad.

“Es una grande bendición estoy agradecida con todos ustedes por el apoyo que me están dando, él no se puede levantar, es una gran ayuda para nosotros y para él, es para que no se caiga y para mover y darle de comer, ya la cama lo va a poder levantar, bajar, mover de los pies, es maravilloso el programa, excelente”, dijo.

En representación del Presidente del Patronato del DIF Municipal, Carlos Luis Peña Garza, Gabriela Rosas Blanco, Directora, dijo que con apoyo de la empresa Oxxo, se atienden las peticiones de las familias.