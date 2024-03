Geño” y Maki van por titulación profesional gratuita

Nuevo Laredo- Ante los estudiantes de la Universidad México Americana del Norte, el candidato a Senador por el Partido Verde, Eugenio “Geño” Hernández Flores y Maki Ortiz Domínguez se comprometieron a trabajar por una mejor educación superior e impulsar un programa que otorgue a los jóvenes su título profesional gratuito.

“Porque aquí se trata de hacer compromisos, de trabajar por toda la gente de Nuevo Laredo, especialmente los jóvenes, ¿en que sentido? hay mucho que hacer como dice Maki, la propuesta que tiene la Doctora Maki, que se está aplicando en Reynosa, de pagar los títulos profesionales de todos los estudiantes de México, antes de su programa solamente se titulaban el 53 por ciento y ahora con el apoyo del municipio se titula más del 94 por ciento de los estudiantes, es una propuesta muy concreta”.

En su segundo día de actividades proselitistas por Nuevo Laredo, la fórmula ganadora al Senado de la República, “Geño” y Maki Ortiz Domínguez, se reunieron con estudiantes universitarios, a los cuales escucharon sus inquietudes, sobretodo para el campo laboral.

En su intervención, el abanderado del Verde, fue claro al señalar que “tengo una idea de las regiones de Tamaulipas, de los diferentes sectores, los jóvenes por ejemplo, de los trabajadores, agentes aduanales, agricultores, ganaderos, de los transportistas, se lo que requieren…en estos 90 días a eso venimos, a escucharlos”.

Otro de los planteamientos propuestos por el candidato al Senado, es que todos los trabajadores se jubilen con el cien por ciento de su salario, ya que actualmente “se jubilan con el 60 por ciento de su salario los que están afiliados al Seguro Social u otra institución de seguridad social y, la propuesta que trae la Doctora Claudia Sheinbaum y que vamos a poner nosotros en la Cámara de Senadores, es que se eleve al cien por ciento”.

En ese sentido, Hernández Flores afirmó que la propuesta de la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” es que los Afores van a continuar como hasta ahora, aunque aclaró que la iniciativa de pensiones plantea un fondo para que aumente el pago a los trabajadores que empezaron su vida laboral después de 1997.

El ex mandatario tamaulipeco y actual aspirante al Senado de la República por el Verde, reiteró que “hay muchas propuestas y lo que quiero desde el Senado es motivar mucho a los jóvenes, hacer programas para darles a conocer que tienen el panorama abierto en su vida personal, privada y profesional”, y añadió que de eso se trata el curso que se imparte en línea por el mentor neurocuántico, Alberto Espinosa, “Invencible, Haz de tu vida una experiencia extraordinaria”.

“Para eso, este curso que estamos invitándolos, es una probada de lo que queremos hacer, porque el mejor regalo que puedes hacerle a alguien es enseñarle a tener una mentalidad positiva. Cuando estaba en prisión me di cuenta de algo importante, compañeros en la misma situación, emproblemados con temas legales, unos por un lado andaban trabajando alegres y otros en la misma situación no salían de sus celdas, la diferencia era la mentalidad, es necesario una mentalidad que no nos limite por eso este curso que estamos dando vamos a impulsar ese tipo de actividades, además de otras actividades más.