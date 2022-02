Firma de convenio entre Universidad Tamaulipeca y DGETI`S en beneficio de los estudiantes

Con el objetivo de atender las principales necesidades de los estudiantes de bachillerato y apoyar a los planteles de educación tecnológica y de servicios, el Rector de la Universidad Tamaulipeca, Dr. Oscar W. Aguilera Rodríguez y directores de los planteles del subsistema DGETI, firmaron un importante convenio de colaboración.

Se trata de un programa único en el país, en el que esta Casa de Estudios, pone a disposición de los CETIS y CBTIS de la región, las instalaciones, centros de asesoría, atención médica y psicológica, escuela para padres, así como talleres tecnológicos entre muchos otros.

Autoridades del CETIS No.71, CETIS No. 131, CBTIS No. 7 y CBTIS No. 276 de la ciudad de Reynosa, así como, CBTIS No. 125 de Miguel Alemán, CBTIS No. 73 de Rio Bravo y CBTIS No. 220 de Díaz Ordaz, agradecieron la disposición del Dr. Oscar W. Aguilera Rodríguez y de los directores de cada facultad en esta Institución Educativa, por fortalecer a los planteles para brindar una mejor atención a los alumnos y padres de familia.

Por su parte la máxima autoridad de esta Casa de Estudios, recalcó la importancia de detectar las problemáticas que enfrentan tanto los alumnos como los maestros y padres de familia para poder intervenir de manera profesional y especializada.

*“Me da mucho gusto el día de hoy firmar este convenio, cuentan con todo nuestro apoyo y yo sé que cuento con todos ustedes para sacar adelante a nuestros jóvenes para poderlos redirigir y hacer gente productiva que ame a nuestro país”* comentó el Dr. Oscar W. Aguilera Rodríguez.

Cabe destacar que los servicios comprendidos en este convenio de colaboración están dirigidos tanto a alumnos, padres de familia y maestros, con el objetivo de brindar una atención integral.