FGR acusa de homicidio calificado a militares que ejecutaron a 5 jóvenes en Nuevo Laredo

La Fiscalía General de la República (FGR) imputará ante un Juez de Control a 4 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, perpetrado en agravio de 7 jóvenes, en la masacre de la colonia Manuel Cavazos Lerma.

Familiares de las víctimas se entrevistaron la tarde del viernes con el secretario del Ayuntamiento, Juan Ángel Martínez, en una audiencia que habían solicitado a la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, quien no los atendió por su agenda de trabajo.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dio a conocer que la carpeta de investigación que integra la FGR se encuentra muy avanzada y en las próximas semanas se realizará una audiencia ante un Juez de Control.

“La audiencia ante el Juez de Control es para imputar al personal militar por los delitos de homicidio calificado, en agravio de cinco jóvenes y homicidio calificado en grado de tentativa en el caso de los dos sobrevivientes”, dijo Ramos Vázquez.

Las familias han solicitado la ayuda de la presidenta Carmen Lilia Canturosas, señaló Ramos Vázquez, por eso estamos aquí, “hay muchos gastos muy fuertes y hay más que están pendientes por cubrir; personal de la SEDENA se ha acercado con estas familias para ofrecerles indemnización y se rechazó en forma unánime”.

Por su parte, el abogado de las familias y de los sobrevivientes informó que el próximo 10 de abril se realizará la audiencia oficial en contra de 4 militares, imputados por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, aunque en la múltiple ejecución participaron 21 elementos; un mando y 20 de tropa.

Señalo que están citado en la ciudad de Reynosa, “y aquí hay una controversia, porque a los imputados se les está beneficiando al presentarse ante un juzgado militar en la Ciudad de México y a los padres, madres, familiares de las víctimas y a los sobrevivientes se les cita en una ciudad muy conflictiva. Vamos a presentar una inconformidad para que sea llevada por videoconferencia”.

Para los familiares de las víctimas es citarlos en Reynosa es un acto de intimidación, “porque a los responsables los benefician y a nosotros, prácticamente nos están amenazando, nosotros deberíamos sentirnos seguros, no ellos, nosotros somos las víctimas, los que cometieron el crimen están seguros dentro de sus mismas fuerzas”, manifestó la hermana de Luis Gerardo, uno de los jóvenes asesinados por los soldados.

Dora Benítez, madre de Gustavo Pérez Benítez, ejecutado extrajudicialmente por los militares la madrugada del pasado 26 de febrero y de Alejandro, quien sobrevivió, exigió se haga justicia.

“Pido justicia, sólo pido justicia, porque me arrebataron a mi hijo, ellos solo salieron a divertirse e iban a dejar a sus hijos a sus casas, es lo único que se pide. Alejandro –su hijo sobreviviente- está traumado de por vida” enfatizó la madre de familia.

Los familiares de los cinco jóvenes, ejecutados extrajudicialmente por personal militar la madrugada del 26 de febrero en la masacre de la colonia Manuel Cavazos Lerma, fueron enfáticos al señalar que esta tragedia les cambió la vida, “porque no es la primera vez que se llevan vidas de encuentro, sentimos coraje y rabia y exigimos justicia”.