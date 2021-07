FALTA DE MEDICAMENTO EN EL HOSPITAL DE PEMEX

Reynosa, Tamaulipas.- Trabajadores de Petroleros Mexicanos se quejaron de falta de medicamento en el tratamiento de cáncer según comento el activista sindical Temo Jamenson quién comento de una paciente con. Más de dos meses de no recivir medicamento.

Dijo que es una paciente del área de oncología a quienes desde hace más de dos meses no se le ha proporcionado el medicamento cuyo costo es de 36 mil pesos ni tsnbioo se le ha subrogado para que lo adquiera de forma particular.

Indicó que tanto directivos del hospital como personal del sindicato le han comentado que lo adquiera con sus propios recursos y que luego se se le pagaría de forma retroactiva.

Sin embargo dijo que es obligación del hospital ya que el Contrato Colectivo de Trabajo estipula en la Clausula 99 que Pemex en sus farmacias tiene la obligación de proporcionar los medicamentos de patente de reconocido prestigio los 365 días del año y si no mandarlos traer subrogados. En ningún momento dice que el paciente o derechohabientes tienen que comprarlo.

Por lo que hace un llamado urgente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervenga porque son muchos los casos de negligencia que se cometen en el hospital de Pemex por mala atención y desabasto de medicamentos, en perjuicio de los derechohabientes.