Exhortan Gobierno Estatal y Municipal a cumplir etapas de reactivación comercial

REYNOSA, TAM.- El Gobierno Municipal lleva a cabo un operativo para informar a los comerciantes de puestos fijos y semifijos, las disposiciones del Gobierno Estatal en materia de prevención sanitaria, y el retorno gradual de sus actividades para evitar la propagación del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad COVID-19.

“Si no corresponde a las fechas de apertura no puede abrir, necesitamos obedecer, es por el bien no solamente de nosotros mismos sino de toda la sociedad; esta solución es colectiva tenemos que obedecer esas fechas”, aseguró la Alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, quien en su cargo como Subsecretaria de Salud tuvo experiencia en el manejo de la pandemia por H1N1.

De acuerdo a las disposiciones estatales en materia de salud, y para ingresar al portocolo sanitario de reapertura en línea, el interesado debe acceder a la página coronavirus.tamaulipas.gob.mx, donde también encontrará capacitación, una carta compromiso y el certificado de reapertura de establecimientos.

Cumplir los lineamientos beneficia a todos los reynosenses y estos han sido dados a conocer con anterioridad para que los ciudadanos y cada comerciante, en todas sus modalidades, participe en la reapertura gradual y responsable de sus establecimientos, sin exponer la salud de la población de esta ciudad.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal, dio a conocer que en este momento existe el mayor riesgo de contagio por COVID-19, por lo que también exhortó a la población a seguir las instrucciones de los Gobiernos Estatales para evitar el aumento considerable de los contagios.