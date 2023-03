Estas son decisiones patronales: Alcalde Mario Alberto López Hernández ante el cierre de empresa

Por: Ezequiel Castillo.

H. Matamoros, Tam.- Durante esta mañana, la empresa “Componentes Universales de Matamoros”, cerró sus puertas sin dar aviso o comunicado alguno de esta decisión, dejando a más de 600 empleados a la deriva, al respecto el presidente municipal, Mario Alberto López Hernández, dijo que son decisiones patronales.

En entrevista, cerca de las 10:00 de la mañana se le cuestionó sobre lo ocurrido 4 horas antes con el cierre de esta planta, dejando entredicho si era real o no el cuestionamiento, ya que INDEX (Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación), sin embargo analizarán las cuestiones del mismo.

“No me han confirmado a mi, INDEX no me ha hablado para darme esa noticia en un momento dado de que haya cerrado, hasta ahorita no he recibido ningún comentario por parte de INDEX y bueno si ya cerro es una decisión determinando de los dueños y bueno por algo cerraron y bueno hay que ver si fue por cuestiones laborales o contratación”, mencionó.

Lopéz Hernández, dijo que estarán buscando a las autoridades del Gobierno Federal para que sea a través de la bolsa de empleo que se pueda colocar a los 600 empleados, expresando que los motivos del cierre no deben ser tan cuestionados, ya que si un empresario simplemente quiere cerrar lo hace y punto.

“Necesitamos ver el número de trabajadores que tienen para ver ahí si, la bolsa de trabajo con la federación y reubicarlos en otras maquiladoras, estas son decisiones patronales y el gobierno no tiene injerencia, poniendo un ejemplo; para cerrar un negocio, no hay dificultad solo se le pone llave a la puerta, no se puede dejar la responsabilidad social y bueno se tiene que pagar todas las prestaciones”, puntualizó.