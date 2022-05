Es derecho de los ciudadanos conocer propuestas de candidatos Invalidas razones de Américo para no asistir a debate El que nada debe, nada teme

Cd. Victoria, Tam. – Los ciudadanos tienen el derecho de conocer las propuestas que ofrecen quienes aspiran a gobernar nuestra entidad, señaló el candidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, César Truko Verástegui Ostos.

Luego de mencionar que no es válido que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Américo Villarreal Anaya decidió no acudir al debate organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), aclaró que las argumentaciones que éste dio no son válidas, principalmente en lo que se refiere a que en el primer ejercicio democrático realizado el pasado 24 de abril, hubo inconsistencias.

En entrevista, Truko Verástegui, negó la existencia de una campaña para favorecerle por parte del gobierno de Tamaulipas, pues dejó en claro que a lo largo de su vida él se ha dado la oportunidad de relacionarse tanto con empleados como con la ciudadanía en general, lo que le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de los tamaulipecos.

Contrario a su forma de acercarse a los ciudadanos, Verástegui comentó que Américo es quién está haciendo uso de la plantilla de los Siervos de la Nación y de los programas federales en su beneficio “y nadie lo está cuestionando”.

Mencionó que la sociedad sabe que ésta es una elección estrictamente local en donde quien va a dirigir el destino de Tamaulipas debe de ser una persona con experiencia, con carácter y que de resultados “y en ese sentido la sociedad tiene la oportunidad de decidir qué es lo que más conviene para Tamaulipas”, dijo.

Bajo estas condiciones, César el Truko Verástegui reiteró que el sí asistirá al debate porque los ciudadanos tienen el derecho de saber quiénes son los candidatos, de dónde vienen, qué es lo que han hecho, qué historia trae cada uno “porque la historia nadie la cambia, creo que eso es lo que avala a la palabra y a la persona”.

Mencionó que en ese mensaje se debe transmitir a los tamaulipecos cuál es la realidad sobre lo que se menciona en las redes sociales, como en el caso de Villarreal Anaya que lo relacionan a él y a su hijo con recursos ilícitos millonarios para el financiamiento de campañas de MORENA; “nada más que diga si o no, no se lo pregunto yo, es algo que la sociedad tiene un derecho legítimo a que se entere quién es cada persona”, dijo.

Truko destacó su historia de trabajo, sin escándalos y con una familia que se ajusta a este mismo perfil; “quiero es que la sociedad me conozca, toda la gente que me conoce y que está cerca de mi sabe perfectamente bien que yo empecé mi campaña solo; el que nada debe, nada teme”, concluyó.