Entrevista César Truko Verástegui

Señor, bueno pues hace un momento se reúne con gente de aquí de Aldama y de los temas que manejó se habló de algo muy, de mucho interés para Aldama, el campo, qué tan golpeado está, cuántos programas se han perdido, qué es lo que se tiene que hacer aquí en Aldama

Mira, el campo mexicano prácticamente está totalmente olvidado, todos los programas que tenían que ver con agricultores o ganaderos, todo se ha perdido; estamos hablando de lo que es PROCAMPO en lo que era el PROGAN, lo que era el seguro catastrófico, todo se ha perdido, entonces aquí en esta ciudad, en este municipio de Aldama, es la cuna de las organizaciones, aquí había muchas organizaciones donde bajaban recursos en materia de vivienda, en materia para repoblación de hatos ganaderos, también todo se acabó, se acabó también otro programa que se llamaba Piasre, que era para hacer presas, se acabó concurrencia, que era para hacer corrales, meter papalotes, hacer pozos profundos, prácticamente todo se acabó.

Aparte la sequía recurrente que se tiene, pues prácticamente el campo está, está tronado, realmente lo que le comento a los agricultores, una de mis propuestas aquí, es llegando como gobernador les voy a comprar una máquina para que se quede estrictamente aquí en Aldama porque hay aproximadamente 20 comunidades que no tienen agua y necesitan agua para consumo humano, ya ni siquiera pensar en el consumo animal

Obviamente tenemos un proyecto de meter agua de acá del Zacatón, hay varios cenotes que son de agua, azufrosa pero hay dos que son de agua dulce y tenemos también el proyecto del Nacimiento, estamos hablando de que es un proyecto muy grande pero si los años siguen así, realmente hay que atenderlo aunque cueste mucho dinero, hay que resolverlo, yo creo que con voluntad, con tiempo y con dinero lo podemos hacer, tenemos los proyectos, sabemos que es lo que tenemos que hacer para resolver el consumo humano y el consumo animal, digo realmente pues hay que apoyarlos con presas a todos los ganaderos para que el periodo de lluvias puedan guardar agua para el tiempo de estiaje y reamente están olvidados.

¿Y en un estimado de cifras de productores afectados con esta escasez de apoyos?

Pues prácticamente 100 por ciento, la gente no quiere que le den, la gente lo que necesita es trabajar, la gente lo que quiere es empleo, si hay empleo hay dinero, si hay dinero hay bienestar, lamentablemente los años han estado muy críticos y lejos de ayudarlos con algún incentivo como se les hacía en el pasado o se les apoyaba incluso con el apoyo al combustible, al diésel, pues también ese incentivo se acabó, se quitó el apoyo al diésel, anda en 23 pesos, los fertilizantes andan también alrededor de 20 mil pesos por tonelada, entones has de cuenta que es una catástrofe, es la lluvia perfecta para que les vaya mal a los campesinos, ya se dediquen a la agricultura, se dediquen a la ganadería, a la horticultura, a lo que sea, la verdad necesitan mucho del apoyo del gobierno federal y gobierno del estado,

¿Va por el rescate del campo?

Realmente, obviamente yo vengo del campo, sé cómo se vive en el campo, sé lo que se batalla vivir del campo y sé lo que le duele al campo, por supuesto que voy a buscar la forma de apoyarlos, obviamente los ganaderos pues tenemos que empezar por el tema del agua, digo buscando una máquina moderna para localizar el agua y sacarla del subsuelo, porque hay agua en el subsuelo, nomás que hay que invertirle, verdad; pero si no se le invierte esto va a ser año con año y la idea fundamental es apoyarlos para que tengan agua para los animales y que tengan una parte para regar para que cuando no se preparen con agua de siembra para la época de estiaje, hay que combinar las dos cosas y bueno, he tenido pláticas con los ganaderos, aquí prácticamente es la cuna de la ganadería lo que es Aldama y Soto la Marina y reamente está desapareciendo.

¿Señor, habló también que la mujer ha sido también en cuanto a los programas federales que tenía, es correcto?

Sí claro, este en el caso de las damas digo siempre he pensado que la mujer juega un papel preponderante, es la base de la familia y creo que, en ella; qué es lo que tenemos que hacer, motivarla e incentivarla también, hay muchas mujeres que es emprendedora, pero lamentablemente no hacen nada porque no hay nada que la motive, no hay nada que la incentive, y tenemos que generar las condiciones necesaria, yo estoy pensando en hacer una bolsa de recursos para que todo aquel proyecto que sea avalado que vaya acompañado de algo de recurso para que empiece algo porque al final del día este como ya lo he dicho yo he trabajado toda la vida y puedo decir que he ido avanzando, pero hay miles y miles de personas, de mujeres y hombres que trabajan y trabajan y siguen igual, o sea no avanzan, no avanzan, nada más sobreviven, entonces el día que lleguen a caer en un bache, en un bache ya sea económico o de salud pues ahí se destroza todo, entonces yo creo que todas las familias deben de tener un soporte real para no caer en esos detalles que hoy estoy comentando, o sea la gente nada más trabaja para sobrevivir y reamente debería trabajar para avanzar.

¿Esta lista la ciudadanía ….?

Pues lo he venido diciendo, hago una reflexión sobre cómo estábamos antes, los problemas que teníamos antes, los programas que hay hoy, cómo estamos hoy económicamente, cómo estábamos antes, a final del día voy al… antes había más circulante que lo que existe hoy y tenemos que seguir luchando porque ya después de estas elecciones, si desaparecen también los órganos electorales qué va a pasar en el 24, quién va a ser el árbitro en México sin órganos electorales, cuánta gente dejó su vida para a través del tiempo para construir una democracia, y hoy lo único que tenemos que hacer es cuidarla y eso yo lo invito a la gente a que vote este día 5 de junio, por César el Truko Verástegui que no los voy a defraudar, que soy un hombre que trabaja, que soy un hombre que cumple, y bueno ahí están los resultados, yo hace un momento lo decía, yo me la he pasado toda la vida trabajando y gracias a Dios he avanzado pero hay miles y miles de gentes que trabaja, trabaja y trabaja y no avanza, no se generan las condiciones necesarias para que salgan adelante entonces eso es lo que hay que hacer, construir las condiciones necesarias para que la gente pueda salir adelante

¿Se sigue sumado más gente de otros partidos?

Sí, bueno ustedes lo vieron aquí, este en la alianza van PAN, PRI, PRD y hoy se integró el excandidato de movimiento ciudadano, está con nosotros también estamos invitando a gente del verde y gente que había estado con MORENA, aquí estamos invitando de todos, aquí la cuestión, la ventaja que tenemos es que hablamos claro, hablamos de frente y vamos a, decimos cómo se pueden resolver los problemas no hablar de forma genérica como algunos que dicen vamos a combatir la corrupción, no sé de qué están hablando porque si reamente quisieran hacer eso pues se echarían un clavado a su partido y se darían cuenta que habría que combatirla desde, desde MORENA y no, están abriendo la boca hacia el exterior.

Muchas gracias