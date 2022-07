ENTREGAN RECONOCIMIENTO A MELY ROCHA POR SU APOYO A LA SALUD Y A LA EDUCACIÓN

H. Camargo, Tam.- Por su apoyo a la salud y a la educación de las y los camarguenses, la dirección de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, la Asociación de Padres de Familia y el Consejo Escolar de Participación Social entregaron, en el marco de la ceremonia de fin de cursos, reconocimiento y arreglo floral, a la alcaldesa, María del Carmen Rocha Hernández.

No quiero dejar pasar el momento para agradecer a la directora del plantel, Barnice de León Caro, a la supervisora de la Zona Escolar 079, Martha Nidia García Santos, la sociedad de Padres de Familia, por este reconocimiento que me acaban de entregar, me siento muy contenta, muy halagada con todos ustedes, hay que ser agradecida y yo estoy muy agradecida con todos ustedes.

No esperaba este reconocimiento tan bonito agrego, es como si fuera de mi cumpleaños, me siento bien contenta de estar aquí, en esta graduación de estos niños, deseándoles lo mejor siempre, para lo que viene, y agradecerles y decirles que también de mi parte tendrán todo nuestro apoyo de esta administración municipal, como lo estamos haciendo, vienen cosas buenas para esta escuela.

Yo quiero mucho a esta escuela, dijo la popular alcaldesa #Mely Rocha, porque yo estuve aquí como alumna y también mis hermanos, mis hijos y mis nietos, estoy bien contenta y orgullosa porque tengo una hija que es maestra aquí, mi hija Julissa, por lo cual estamos comprometidos con esta escuela, comprometidos en esta administración con la educación y vienen cosas buenas para esta escuela.

Uno de los momentos más emotivos y especiales para la jefa del ejecutivo local fue cuando con todos, alumnos, maestros y padres de familia, se unieron a una sola voz y le cantaron en la víspera de su cumpleaños que será el próximo sábado 16 de julio, las tradicionales mañanitas y después cuando paso a la cabina 360 para tomarse un video para el recuerdo con su reconocimiento.