Encabeza AMPROTAC jornada contra la violencia hacia la mujer

-Casi un mes dedicarán a concientizar a niños, jóvenes y adultos para erradicar la inequidad

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- En el marco del Día Internacional de la no violencia contra la mujer, la Asociación de Mujeres Profesionistas de Tamaulipas A.C encabezó una jornada que durará aproximadamente 1 mes, periodo en el que se dedicarán a concientizar a niños, jóvenes y adultos para erradicar el abuso físico, psicológico, económico y político que aún se comete contra el género femenino.

Así lo dio a conocer la presidente de AMPROTAC en Reynosa, María Esther Camargo Félix, quien presidió la conferencia “Día Internacional de la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, impartida por la CNDH, y la develación del mural “En ti está el cambio”, en la colonia Ribereña.

“También nos dimos a la tarea de visitar algunos otros planteles en donde estamos dejando un violentómetro en donde vamos señalando los niveles de violencia que pueden irse presentando en la familia, en la pareja, incluso con los niños, y que debemos tomar acciones preventivas para que no se de ello”, agregó.

En el caso de AMPROTAC las acciones de concientización iniciaron el 20 de noviembre y terminarán el 10 de diciembre, sin embargo, la orientación y apoyo para las víctimas de violencia será permanente.

“AMPROTAC con todo gusto daría el consejo, la gestión, para que si alguna mujer es violentada poder acudir a instancias que le van a ayudar a salir de ese problema”.

La también ex diputada federal, dio a conocer cifras presentadas por la Secretaría de Gobernación; destacó que a nivel nacional 2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, 10% de ellas en sus hogares, 25% en planteles educativos y 27% en las áreas de trabajo.