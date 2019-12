En esta navidad regala sonrisas con el “JUGUETAM” de Jóvenes Tamaulipas

Diciembre 05 del 2019

Ciudad Victoria,Tamaulipas.- El Gobierno del Estado que dirige Francisco García Cabeza de Vaca, la Secretaría de Bienestar Social, a cargo de Rómulo Garza Martínez y Jóvenes Tamaulipas, que titula Angel Covarrubias, regalarán sonrisas en esta navidad con el “JUGUETAM”.

Esta campaña de recolección seguirá activa hasta el 9 de diciembre, los juguetes se están recibiendo en distintos puntos de diferentes municipios del estado. Es importante que estén en óptimas condiciones, no ser de carácter bélico y que no necesiten baterías para su funcionamiento.

Ubica el punto de entrega más cercano en tu municipio:

TAMPICO

Mr. CleanShore, Av. Universidad #36 Col. Los Pinos C.P. 89139 entre calle 5 y Carranza, de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 20:00 p.m. y sábado de 10:00 a.m. a 16:00 p.m.

La Lomita, Faja de Oro #302 Col. Lomas de Rosales, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 23:00 p.m.

MADERO: Cbtis 103 Camino del Arenal 100 Col. Estadio, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 17:00 p.m.

ALTAMIRA: Universidad Politécnica de Altamira, Nuevo Libramiento Altamira km. 3 Santa Amalia, de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 p.m.

CIUDAD VICTORIA

Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas, Col. Azteca, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 18:00 p.m.

Crepas y Wafles “El Changuito”, calle 17 Ave. Fco. I. Madero esquina con Zaragoza de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 21:00 p.m.

Starbucks, calle 8 contra esquina de Jardín San Ángel de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 22:00 p.m.

Zapatería 3 Hermanos, calle 11 Lauro Aguirre con Juárez, de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 20:00 p.m.

ESTACIÓN MANUEL: Parque Tamul Villa Manuel, Calle Belisario Domínguez S/N esquina con República de Brasil, Col. Unidad Deportiva, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 14:00 p.m.

GONZÁLEZ: ITEA, Bulevar Morelos esquina con Benito Juárez Col. Zona Centro, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 16:00 p.m.

VALLE HERMOSO: Delegación de Bienestar Social, Calle segunda entre Tamaulipas y Río Bravo, los días jueves y viernes de 09:00 a.m. a 13:00 p.m.

SAN FERNANDO: Maderas y Materiales El Rey. Carretera a Matamoros y Manuel Altamirano #78 Bella Vista Norte, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 17:00 p.m.

MATAMOROS: Centro de Bienestar, Av. Balcones y José Carretero Col. Los Ángeles, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 17:00 p.m.

REYNOSA

Restaurante Antojitos Doña Claris, calle Oaxaca y calle el taco #450 Col. Rodríguez, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Preparatoria UVM, calle Laredo #1107 Col. La Laguna, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.

Preparatoria UMAN, calle Primera s/n Col. El Circulo, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:00 p.m.

Centro de Estudios Superiores Antonio Repizo, Mariano Escobedo #675 lunes a viernes de 8:00 am a 16:00 p.m.

Colegio las Américas, Paseo Aztlán #400 Esquina con Fuente de Trevi Col. Las Fuentes, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:00 p.m

Now Gym, calle Monte de las Cruces #1010 Altos, Col. Hidalgo, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:00 p.m.

NUEVO LAREDO

Restaurante Canelas, calle Paseo Colón #3659, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 20:00 p.m.

Restaurante Revolution Wings, calle Eva Sámano #425, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 20:00 p.m.

Pescados y Mariscos Betos, calle América #2202, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 20:00 p.m.

Salón de Uñas Mussas Glam, calle Guerrero #2336 local 7 y 4, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 20:00 p.m.

PDL Transmex línea de transporte, calle Catemaco #5355, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 20:00 p.m.

La Cevichería, calle Sonora 2025 esquina con degollado, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 20:00 p.m.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado colabora para que las niñas y niños de Tamaulipas gocen de una infancia feliz, desarrollando el valor solidario en la sociedad conviviendo en amor y armonía.