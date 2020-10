¿”Dónde está Joceline”? salió al banco y ya no regreso a casa

Por Alfredo Peña

Tamaulipas.- Christian Joceline Huerta Morales es una joven universitaria de 18 años que vive en la ciudad de Mante y que el día primero de octubre salió a unas cuadras de su casa a realizar un pago a un centro bancario, al cual, nunca llegó.

Hasta hoy, es fecha en que su familia no sabe de su paradero es por eso que su padre Martín Eduardo Huerta Hernández, solicita el apoyo a la ciudadanía y el mayor esfuerzo a las autoridades para lograr localizarla.

La última vez que tuvo contacto con ella fue a las 07:45 horas y al confirmarse su no localización procedieron a presentar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas.

Joceline es de complexión delgada, mide un metro 58 centímetros, tiene cabello castaño, es de piel morena clara, tiene boca y frente mediana.

Como seña particular cuenta cuenta con un lunar dentro del ojo derecho.

El día de su desaparición vestía un pantalón negro de vestir, tenis blancos, playera tipo poli blanca con el logotipo de la Universidad del Norte de Tamaulipas donde además su padre es el director.

El profesor confesó que al realizar una investigación por su cuenta, ubicó en el estado de San Luis Potosí el celular de su hija y que inclusive aún es utilizado ya que lo apagan y posteriormente lo prenden.

Con ayuda de amistades y esfuerzo propio realizó una búsqueda en el área donde el GPS le señalaba podría estar pero lamentablemente no tuvo el resultado esperado.

“Yo le pido a las personas que la tengan cautiva que por favor nos regresen a nuestra hija, sana y salva”.

El director de la universidad descartó que Joceline haya escapado pues todas las pertenencias y cosas de valor siguen en la casa.

Además de estudiar en la misma escuela, la joven ayudaba a su padre en cuestiones administrativas como era el de ir a abrir la escuela y hacer pagos al banco.

Durante el llamado que hizo a la ciudadanía y a los medios de comunicación el profesor aseguró haber recibido un mensaje de texto en el que le exigían una cantidad de dinero para permitirle una video llamada con su hija.

Dijo haberse frenado a contestar pues dentro de las recomendaciones que la Fiscalía de San Luis Potosí le dió fue que recibiría diversas llamadas de ese tipo y aprovechar su vulnerabilidad.